Anlagestrategie Warum Pennystocks ein riskantes Investment sind

Pennystocks sind Aktien für nur wenige Cents. Der niedrige Preis lockt Anleger. Dabei bergen Investments in dieser Anlageform viele Risiken.

Der Broker Jordan Belfort – im Film gespielt von Leonardo DiCaprio – machte mit Pennystocks und illegalen Versprechen ein Vermögen. Szene aus „Wolf of Wall Street“

Düsseldorf Jordan Belfort steht für die personifizierte Dekadenz an der Wall Street. Spätestens seit dem Hollywood-Blockbuster „The Wolf of Wall Street“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ist Belforts Lebensgeschichte weltweit bekannt.

In den 1980er und 1990er Jahren stampfte er zusammen mit Stratton Oakmont eines der bedeutendsten Brokerunternehmen der USA aus dem Boden. Zu Spitzenzeiten arbeiteten 1000 Börsenmakler in dem New Yorker Investmenthaus, in dem Züchtigkeit und Anstand Fremdworte waren.

Schon zu Dienstbeginn floss der Alkohol. Zigaretten qualmten, Sexarbeiterinnen gingen ein und aus. Letztlich schloss die Financial Industry Regulatory Authority Stratton Oakmont, weil die Broker ihre Aktionäre strategisch betrogen haben. Belfort verbrachte die nächsten 22 Monate in Haft.

Grund dafür war Anlageobjekt, das andere Broker als „Ramschaktien“ abtaten: Pennystocks. Auch heute handeln Kleinanleger und Broker mit dieser Anlageform, jedoch legal. Denn sie sind, wie der Name verrät, günstig. Doch der Handel ist weiterhin riskant. Ein Überblick darüber, was Investoren beachten müssen.

Was sind eigentlich Pennystocks?

Pennystocks sind erstmal nichts anderes als Aktien. Doch während die Aktien von bekannten und renditeträchtigen Unternehmen oft sehr teuer sind, zeichnen sich Pennystocks durch einen äußerst niedrigen Wert aus – daher auch die abwertende Bezeichnung als „Ramschaktie“. Im Euroraum gilt eine Aktie als Pennystock, wenn der Kurs unter einem Euro liegt. Die Grenze liegt in den USA mit fünf US-Dollar etwas höher.

Bekannte Pennystocks sind zum Beispiel der chinesische Smartphone-Hersteller Lenovo oder Steinhof, ein niederländisch-südafrikanischer Möbelhändler.

Wann werden Unternehmensanteile zu Pennystocks?

Prinzipiell gibt es vier Gründe, warum Aktien zu so niedrigen Werten notieren.

Das Unternehmen hat durch Missmanagement oder einem verlorenen Wettbewerb an Wert eingebüßt. Das Unternehmen entwickelt sich noch und weist eine niedrige Marktkapitalisierung auf. Diese kann bei 50 Millionen bis 300 Millionen US-Dollar liegen. Das Unternehmen gibt die Aktien zu einem niedrigen Preis aus – und hofft, so viele Anleger zu locken. Auch forcieren manche Unternehmen sogenannte Aktiensplits, bei denen sich die Menge ausgegebener Aktien erhöht und ihr Kurs sich dadurch verkleinert. Ein niedriger Aktienkurs ist nicht unbedingt schlimm. Wichtig ist vielmehr der Börsenwert des Unternehmens. Ein Unternehmen, dessen Aktie weniger kostet, kann insgesamt einen höheren Börsenwert aufweisen als ein Unternehmen, dessen Aktie teurer ist. Der letztendliche Börsenwert errechnet sich aus Aktienkurs und Aktienvolumen. Das Unternehmen ist angeschlagen und befindet sich aktuell noch in einer Sanierungsphase. Anleger, die sich mit solch Wertpapieren eindecken, hoffen natürlich, nach einer Erholung der Firma ordentlich Rendite zu machen.

Welche Vorteile bieten Investments in Pennystocks?

Viele Anleger setzen darauf, durch die Billigaktien mit wenig Einsatz einen Milliarden-Gewinn zu machen. Der niedrige Aktienkurs ermöglicht es zumindest, Wertpapiere in hoher Stückzahl zu erwerben. Das macht Pennystocks vor allem für private Kleinanleger interessant, denen nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Viele Anleger verfolgen die Strategie, dass Aktien, die nur ein paar Cent kosten, ein höheres Kurspotenzial haben.

Welche Risiken bestehen bei Investments in Pennystocks?

Die Realität zeigt: Schlimmer geht immer. Die mittlerweile insolvente Fluggesellschaft Air Berlin ist ein gutes Beispiel dafür. Ab September 2015 verharrte die Aktie unter einem Euro. Nur für einen kurzen Steilflug verließ das Papier das Pennystock-Niveau.

Im Monat der Insolvenz – im August 2017 – notierte die Aktie nur noch bei 0,35 Euro. Mancher Aktionär setze weiter auf das Papier, doch der Kurs fiel immer weiter. Von seinem Allzeithoch von 19,51 Euro pro Aktie im April 2007 war nicht mehr viel übrig. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 verlor die Aktie insgesamt 99,7 Prozent.

Und die Air-Berlin-Aktie ist kein Einzelfall. Vielen Unternehmen, die solche „Ramschaktien“ ausgeben, droht die Insolvenz. Auf eine plötzliche und nachhaltige Genesung zu setzen, ist reine Spekulation. Häufig kommt es zu hohen Kursschwankungen, an deren Ende nicht selten Totalausfälle stehen.

In den an der Deutschen Börse gelisteten Indizes – Dax, MDax, SDax und TecDax – sind Pennystocks äußerst selten. Der Handel läuft größtenteils im Open Market, dem Freiverkehr der Börsen. Das Listening dort ist für die Emittenten deutlich günstiger und einfacher als am regulierten Markt. Doch das bedeutet umgekehrt auch weniger Transparenz für Anleger. Die Unternehmen müssen nicht – wie beispielsweise die 40 Dax-Konzerne – Geschäftsberichte, Bilanzen oder ein Börsenzulassungsprospekt veröffentlichen.

Außerdem gilt der Anlegerschutz, den das Wertpapierhandelsgesetz garantiert, im Open Markt nur eingeschränkt. Für die Unternehmen ist das bequem. Doch die niedrigen Hürden im Pennystock-Geschäft locken auch viele Betrüger an.

Zwielichtige Händler bepreisen die Pennystocks eines Unternehmens als Renditegaranten und schmücken ihre Verkaufsstrategie mit vermeintlichen Erfolgsnachrichten des jeweiligen Unternehmens aus – so wie einst Skandal-Broker Jordan Belfort.

Die Anbieter erhoffen sich dadurch Kurszuwächse – und verkaufen ihre Anteile, wenn sie Gewinne gemacht haben. Ohnehin lohnt sich für die Händler das Geschäft mit den „Ramschaktien“: Denn die Provision bei Pennystocks ist mit bis zu 50 Prozent deutlich höher als bei den Standartwerten.

