Anlagestrategie Wie Anleger vom Comeback des Tourismus profitieren können

Nach zwei Jahren Coronapandemie drängt bei vielen Menschen die Reiselust. Die Reisebranche steht vor der Trendwende – und Anleger können sich positionieren.

Fluggesellschaften hoffen auf steigende Passagierzahlen. (Foto: dpa) Reiseverkehr am Flughafen Frankfurt

Köln Es gibt wieder Hoffnung in der Tourismusindustrie: Vom 1. Mai 2022 an benötigen vollständig Geimpfte für eine Reise nach Thailand keinen PCR-Test mehr. Sowohl die Testpflicht vor Abreise im Heimatland als auch bei der Einreise wird vollständig aufgehoben. Australien hat seine Grenzen für Touristen nach langer Coronasperre geöffnet. Auch das Reisen in Europa ist mit Coronatest oder einer Impfung möglich. Das sind gute Signale für die Reisebranche, die wie kaum eine andere unter den Folgen von Corona leidet.

Und es sind auch gute Nachrichten für Investoren. Denn während sich Unternehmen in vielen Branchen längst von der Pandemie erholt haben, hinkt die Entwicklung von Fluglinien, Hotels, Mietwagenfirmen oder großen Reisekonzernen hinterher. Nun berichten Reiseveranstalter wieder von Buchungen auf dem Niveau wie vor der Pandemie.

