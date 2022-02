Anlagestrategie Wie Investoren auf den Megatrend Ernährung setzen können

Die großen Börsenindizes schwächeln, die Kurse etlicher Agrar-Aktien aber erreichen nie gesehene Höhen. Die Branchenfonds sind auf lange Sicht attraktiv, aber teuer.

Ernährung gilt als relativ konservative, kaum schwankungsstarke Aktienanlage. (Foto: ddp images/AP/Tom Dorsey) Weizenernte in den USA

Köln Einer Projektion der Vereinten Nationen zufolge wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 von heute 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden anwachsen. Enorme Investitionen sind notwendig, um all diese Erdenbürger ausreichend, gesund und nachhaltig mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Anleger können in diesen Bereich investieren, ohne dabei mit knappen Ressourcen zu spekulieren.

Fachleuten zufolge gibt es zwar genug Ressourcen, um alle Menschen satt zu machen. Die Herausforderungen liegen woanders: oft an der Verteilung und dem Zugang zu Essen und Trinken wie auch Vorprodukten. Laut dem Welternährungsbericht leiden 2,3 Milliarden Menschen an mangelnder beziehungsweise ungesunder Ernährung.

Zugleich sind demnach 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig oder sogar fettleibig. Und die Lebensmittelproduktion beansprucht sehr große Land- und Wasserressourcen. Kurzum: Das Thema Ernährung ist ein wichtiger Schlüssel zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme.

Für Anleger bieten sich Chancen, am Megatrend Ernährung mitzuverdienen, ohne sich das viel diskutierte Thema Nahrungsmittelspekulation ins Depot zu holen. Darauf weist Armin Sabeur, Vorstand und Portfoliomanager beim auf Rohstoffe spezialisierten Fondsanbieter Optinova, hin: „Auf Spekulationsgeschäfte in Nahrungsmitteln verzichten wir aufgrund der sozialen Folgen, die aus Preisschwankungen entstehen können, vollständig.

Die Rendite des „Optinova Food, Farming & Water“ (ISIN: DE000A3CWRN9) solle vielmehr durch erfolgreiche Unternehmen, technischen Fortschritt sowie die erfolgreiche Versorgung möglichst vieler Menschen mit Nahrungsmitteln und Wasser getrieben werden, betont der Fondsmanager. Der Fonds wurde erst Anfang November 2021 aufgelegt, weist daher noch keinen längeren Track Record vor, ist deshalb nicht in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

Sabeur nennt drei Beispiele für Agrarunternehmen aus dem Fondsportfolio: mit Ingredion einen US-amerikanischen Anbieter von Stärkeprodukten, Süßstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln und Biomaterialien.

Dann Trimble, einen Hersteller von geodätischen Messinstrumenten unter anderem für die Landwirtschaft. Das Unternehmen sei ein führender Anbieter von Satellitenortungssystemen, wie sie bei der automatischen Steuerung von Traktoren zum Einsatz kämen, erklärt der Fondsmanager.

Im Bereich Wasser wiederum investiert der Fonds in Metawater: Das japanische Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Planung, Bau, Reparatur und dem Management von Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen. Insgesamt will Sabeur in seinem Fonds mit 50 Unternehmen den gesamten Ernährungsbereich abdecken – von traditionellen Lebensmittelherstellern bis zu innovativen Technologieunternehmen.

Stärkere und stabilere Fundamentaldaten

Eine ordentliche Erfolgsbilanz und eine sogar in diesem Jahr leicht positive Performance weist der von Stephan Werner gemanagte DWS Invest Global Agribusiness auf. Werner begründet: „Die Fundamentaldaten der Agrarwirtschaft haben sich auf ein Niveau verbessert, das in den letzten acht Jahren nicht erreicht wurde.“

Der Manager der Deutsche-Bank-Fondstochter geht davon aus, dass Farmer in den USA in dieser Saison das stärkste Nettoeinkommen seit 2013 haben werden und führt das auf höhere Getreidepreise und staatliche Unterstützung für US-Landwirte zurück. Zudem profitieren die Bauern von einer erhöhten Nachfrage nach Mais und Sojabohnen aus China, wie Werner sagt.

Nach Auffassung des Fondsmanagers sind die Bewertungen von Agribusiness-Unternehmen auf einem attraktiven Niveau. Agrar-Aktien könnten zudem als Inflationsschutz dienen.

Im Fondsportfolio befinden sich seiner Angabe zufolge Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Anbau bis hin zum Produkt im Supermarkt. Idealerweise verfügten die Gesellschaften über einen hohen Marktanteil und eine starke Preissetzungsmacht, erklärt der Fondsmanager seine Auswahl.

Beim Blick in die Toppositionen finden sich zum Beispiel die beiden Düngemittelhersteller Nutrien (Kanada) und CF Industries Holdings (USA). Auch der US-Nahrungsmittel- und Agrarkonzern Archer-Daniels-Midland ist zu finden, dessen Aktienkurs aktuell auf einem Allzeithoch notiert, sowie FMC, ein Hersteller unter anderem von Pflanzenschutzchemikalien und Biokunststoffen.

Aufbruchstimmung in der Branche

Eine weitere Investmentmöglichkeit ist der Pictet Nutrition. Simon Frank, Fondsberater der Schweizer Pictet Asset Management, geht auf die oben beschriebenen sozialen und ökologischen Herausforderungen ein. „Unsere Ernährungssysteme müssen den Zugang zu, die Qualität und die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln verbessern und Unternehmen, die in diesen Bereich Lösungen anbieten, sollten von diesem strukturellen Wandel profitieren können.“

Viele Konzepte für den dringend notwendigen Wandel lägen auf dem Tisch, meint er – sie müssten nur angewandt werden. Immerhin: Zahlreiche Regulierungen sowie Veränderungen im Konsumentenverhalten zeigten langsam Wirkung, wie zum Beispiel der Boom von Fleischersatzprodukten belege.

Aufgrund von Innovationen herrsche in Teilen der Ernährungswertschöpfungskette Aufbruchstimmung. Stichworte dazu seien vertikale Landwirtschaft, nachhaltige Verpackungen und Probiotika und Enzyme als Alternative zu Antibiotika.

Der Bereich Ernährung gilt als relativ konservative, weil eher weniger schwankungsstarke Aktienanlage. Die Fondslenker betonen zudem stetige Wachstumsperspektiven, die positive Renditen erwarten ließen. Vor allem in unsicheren Zeiten wie aktuell kann das attraktiv sein.

Die genannten Fonds sind allerdings nicht günstig. Zu den jährlichen Verwaltungsgebühren kommt jeweils in der Regel ein Ausgabeaufschlag von fünf Prozent. Die hohen Kosten dürften ein wesentlicher Grund dafür sein, dass kein Fondsmanager zuletzt den Vergleichsindex geschlagen hat.

