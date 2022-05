Anlagestrategie Zwangsverkäufe von Hedgefonds setzen chinesischen Aktienmarkt weiter unter Druck

Portfolioverluste zwingen Hedgefonds, Aktienbestände abzubauen. Dies lässt wenig Spielraum für Erholung – und verschärft die Lage am ohnehin angeschlagenen Aktienmarkt.

Die chinesischen Aktienmärkte stehen derzeit unter Druck. (Foto: dpa) Börse in Peking

Peking Chinas fast eine Billion Dollar schwere Hedgefonds-Branche droht, die Turbulenzen auf dem chinesischen Aktienmarkt zu verschärfen. Der Grund: Sie musste zunehmend Portfolioverluste hinnehmen, die sie wiederum dazu zwangen, Aktienbestände abzubauen.

Im vergangenen Monat fielen nach Daten des Branchenbeobachters China Merchants Securities Co. rund 2350 aktienbezogene Hedgefonds unter einen Schwellenwert, der in der Regel Klauseln aktiviert, die sie zu Zwangsverkäufen verpflichten. Viele steuerten demnach auf ein Niveau zu, das eine Liquidation erforderlich macht. Die Anzeichen von Stress befanden sich „nahe dem historischen Höchststand“, wie der Branchenbeobachter in diesem Monat in seiner Analyse anmerkte.

Die Verkaufsregeln wurden in China eingeführt, um Hedgefonds-Anleger vor übermäßigen Verlusten zu schützen. In einem Markt mit fallenden Kursen können sie jedoch für eine weitere Verschärfung der Lage sorgen.

