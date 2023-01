Drei Experten geben Tipps, wie Anleger eine Strategie finden und diese umsetzen – sowohl bei einem langfristigen als auch kurzfristigen Anlagehorizont.

Wer versucht, den Markt zu timen, beschäftigt sich nicht mit der entscheidenden Frage, sagen Börsenpsychologen. (Foto: dpa) Fallen die Kurse weiter oder steigen sie bald wieder?

München, Frankfurt Allen Belastungsfaktoren zum Trotz hat der Aktienmarkt den besten Jahresstart seit Jahrzehnten hingelegt. Zuletzt verlor die Aufwärtsbewegung aber an Dynamik. Viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich deshalb, ob jetzt noch der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Oder steht eine Korrektur bevor und es geht wieder bergab?

Doch damit stellt man die falsche Frage, meint Martin Weber, Senior-Professor an der Universität Mannheim. Kein Markteilnehmer schaffe es, seine Investitionen immer richtig zu timen, erklärt er: „Wenn jemand wüsste, wann der beste Zeitpunkt zum Ein- und Aussteigen ist, wäre diese Person sehr, sehr reich.“

Entscheidend seien ganz andere Kompetenzen für kluge Entscheidungen an der Börse, meint Weber, einer der deutschen Vertreter der verhaltensorientierten Finanzmarktanalyse. Mit ihm und zwei weiteren Börsenpsychologen hat das Handelsblatt über Anlagestrategien für Privatanlegerinnen und -anleger gesprochen. Herausgekommen sind zwölf Tipps – manche sind genereller Natur, manche richten sich an kurzfristig orientierte Investoren, andere an Langfristanleger.

