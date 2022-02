Anleger-Umfrage Aktienmarkt in gefährlicher Verfassung: Kaum Potenzial nach oben, großes Risiko nach unten

Anleger müssen darauf hoffen, dass die Kurse noch eine Weile seitwärts pendeln. Denn für eine Fortsetzung der Rally ist die Investitionsquote zu hoch.

Dass eine Rally den Dax auf neue Allzeithochs steigen lässt, ist derzeit unwahrscheinlich. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Am Aktienmarkt spekulieren Anlegerinnen und Anleger auf eine Seitwärtsbewegung: Viele würden ihre Positionen schon zu Dax-Kursen von deutlich unter 16.000 Punkten wieder verkaufen. Zu Kursen von 15.000 Zählern beim deutschen Leitindex wollen viele wieder ordentlich nachkaufen. Das lässt sich aus den Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und der Erhebung des Analysehauses Animusx ableiten.

Die Umfrageteilnehmer erwarten also auf der einen Seite keinen baldigen Angriff auf das Rekordhoch von 16.290 Punkten. Auf der anderen Seite rechnen sie auch mit keinem deutlichen Kursrutsch.

Für den Sentimentexperten Stephan Heibel ergibt das „eine gefährliche Marktverfassung“: kaum Potenzial nach oben, großes Risiko nach unten. Anleger müssten darauf hoffen, dass die Kurse noch eine Weile seitwärts pendeln.

Denn dass eine Rally den Dax auf neue Allzeithochs steigen lässt, ist derzeit unwahrscheinlich. Dafür ist die Investitionsquote zu hoch. Es fehlen also neue Käufer, um die Kurse weiter anzutreiben.

Eine Erholungsbewegung dürfte deshalb schnell wieder durch Gewinnmitnahmen gebremst werden. Das war bereits in der abgelaufenen Woche so, als bei 15.736 Punkten Schluss war. Sollte der Dax auf der Unterseite trotz des Kaufinteresses unter die Marke von 14.800 Punkten fallen, dürfte es zu Panikverkäufen kommen, die den Leitindex weiter abrutschen ließen.

Mut macht der Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiments, der zuverlässig Korrekturtiefs längerer Kursrutsche anzeigt. Derzeit notiert der Indikator auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt im August 2019. Damals waren die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA der Anlass. Im Jahr 2019 folgte darauf eine Aktienmarktrally, der Dax kletterte bis zum Jahresende um rund 15 Prozent nach oben.

Doch ein Vergleich hinkt. Diesmal sprechen andere Sentimentindikatoren wie etwa die hohe Investitionsquote gegen eine hohe Rally. Mit einer ausgeprägten Korrektur rechnet Heibel aber auch nicht: „Auf Basis dieser bereits sehr negativen Sentimentlage ist ein Durchrutschen unter 14.800 Punkte ohne ein entsprechend negatives Ereignis eher unwahrscheinlich“, meint er.

Aktuelle Umfragedaten

Mit einem Wert von minus 4,8 herrscht bei der kurzfristigen Stimmung wieder Angst und Panik. Das darf nicht überraschen: Denn am vergangenen Freitag rutschte der Dax wieder Richtung 15.000 Punkte. Gleichzeitig ist die Investitionsquote der Anleger extrem hoch.

So herrscht mit einem Wert von minus 4,6 bei dem Umfragepunkt „Selbstzufriedenheit“ eine große Verunsicherung unter den Anlegern darüber, ob denn diese hohe Investitionsquote richtig ist.

Die Zukunftserwartung ist inzwischen ebenfalls angekratzt. Nach einem Wert von 1,9 vor zwei Wochen und 1,7 vor einer Woche ist dieser Wert inzwischen auf nur noch 0,7 zurückgegangen.

Optimismus überwiegt zwar noch in der Erwartungshaltung, doch dieser Optimismus geht immer weiter zurück. Daher möchte kaum jemand neue Aktien kaufen, die Investitionsbereitschaft ist auf nur noch 0,4 gefallen. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 1,4.

Das Euwax-Sentiment der Stuttgarter Börse, an der vor allem Privatanleger handeln, zeigt mit einem Wert von plus fünf eine recht hohe Risikobereitschaft an. Positive Werte zeigen einen Überhang von Call- gegenüber Put-Produkten in den Depots der Privatanleger an. Also setzen viele auf steigende Kurse, eine Absicherung mit Put-Produkten, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen, erfolgt kaum.

Die Profis, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, haben ein Put/Call-Verhältnis von 1,3. Das ist überwiegend neutral mit einem leichten Übergewicht für Call-Spekulationen auf steigende Kurse.

In den USA zeigt das Put/Call-Verhältnis ein gänzlich anderes Bild: Nach anderthalb Jahren exzessiver Long-Spekulationen schießt das Put/Call-Verhältnis nun nach oben und zeigt einen starken Anstieg der Put-Absicherungen.

Dazu passen die weiterhin niedrige Investitionsquote der US-Fondsmanager mit 63 Prozent und der Bärenüberhang unter den Privatanlegern mit einer Bulle/Bär-Quote von minus 17 Prozent. 44 Prozent der Privatanleger sind pessimistisch gestimmt, nur 26 Prozent sind optimistisch. Der anhand technischer Marktdaten berechnet „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 33 Prozent eine leichte Angst an.

Sentimentdaten zu anderen Assetklassen

Anleihemarkt: Die historische Zinswende wurde durch weiter steigende Renditen bestätigt: Die Umlaufrendite für eine zehnjährige Bundesanleihe verharrt seit mehreren Tagen über der Nulllinie. Entsprechend ist der Kurs des Bund-Futures gesunken, der sich auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe bezieht. Denn der Kurs des Bund-Futures und die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe verhalten sich entgegengesetzt. Ein Blick auf die aktuellen Sentimentdaten am Anleihemarkt lässt vermuten, dass der Renditeanstieg vorläufig beendet ist. Denn sowohl die Stimmung als auch die Erwartung beim Bund-Future sind extrem negativ und lassen wieder steigende Kurse bei dem Terminkontrakt erwarten – und im Gegenzug fallende Renditen.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

