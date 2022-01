Anleger-Umfrage Dax findet noch keinen Halt – Weniger Anleger glauben an bald steigende Kurse

Die kommenden Daten zur Omikron-Variante und zur Höhe der Inflation dürften die neue Richtung an den Aktienmärkten für die kommenden Wochen vorgeben.

Die vergangene Handelswoche war für Anleger extrem nervenaufreibend. Wie wird es weitergehen? (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf An den Aktienmärkten steigt das Risiko weiterer Kursverluste. Das zeigen die Daten der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment. Für den Sentimentexperten Stephan Heibel steht nach Auswertung der Erhebung fest: „Insbesondere die rückläufige Zukunftserwartung der Umfrageteilnehmer bereitet mir Sorge.“

Um den Einfluss der Zukunftserwartungen von Anlegern auf die Aktienkurse zu verstehen, muss man wissen, wie sich sogenannte Böden an den Märkten ausbilden. Damit ist ein Bereich gemeint, von dem aus die Kurse wieder steigen.

Es gibt laut Sentimentanalyse zwei Möglichkeiten einer solchen Bodenbildung. Im ersten Fall steigt der Zukunftsoptimismus im Zuge fallender Kurse an, und die schwächeren Notierungen werden von den Anlegern für Käufe genutzt.

Im zweiten Fall zerstört ein panikartiger Ausverkauf sämtliche Hoffnungen auf wieder steigende Kurse. Dann bildet sich der Boden bei geringem Handelsvolumen einfach dadurch, dass alle, die verkaufen wollten, bereits verkauft haben.

Das beste Beispiel für den zweiten Fall war der Coronacrash im Jahr 2020. Als der Dax Mitte März auf 8255 Punkte abrutschte, glaubte kaum noch ein Anleger an steigende Kurse in drei Monaten. Der Zukunftspessimismus rutschte auf minus 12,3 Prozent ab, den höchsten Negativwert in der Historie seit dem Start der Dax-Sentimentumfrage im Jahr 2014.

„Aktuell steuern wir auf das zweite Szenario zu“, erläutert der Sentimentexperte. Damit ist kein neuer Coronacrash gemeint, sondern die Gefahr, dass sich kein Boden bilden kann und somit weitere Kursverluste zu befürchten sind.

Denn wenn sich die Omikron-Variante zu schnell ausbreitet, dürfte das die Wirtschaft belasten. Ein geringeres Angebot würde auf eine derzeit starke Nachfrage treffen, die Inflation könnte außer Kontrolle geraten, und die Notenbanken können in einer solchen Situation die Zügel nicht anziehen.

Um einen sogenannten Panikboden zu vermeiden, muss die Hoffnung bestehen, dass die Wirtschaft stark genug ist, um eine straffere Geldpolitik der Notenbanken zu verkraften. „Anleger sollten auf entsprechende Signale sowohl in Sachen Corona als auch bei Konjunkturdaten achten“, meint Heibel.

Andere Sentimentindikatoren signalisieren aber eine entspannte Lage. Die kurzfristige Anlegerstimmung ist weitgehend neutral, die Investitionsquote wurde laut den Daten der umfangreicheren AnimusX-Umfrage deutlich zurückgefahren. Das bedeutet: Für einen weiteren Ausverkauf bedarf es neuer extrem schlechter Nachrichten. Heibels Fazit: „Es hat den Anschein, dass die ersten Daten des Jahres die Richtung an den Aktienmärkten für die kommenden Wochen, wenn nicht gar Monate vorgeben werden.“ Eine wegweisende Entscheidung könnte am Mittwoch dieser Woche erfolgen. Dann werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht.

Panikstimmung an den Kryptobörsen

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der „Angst-und-Gier-Indikator“ des Kryptomarkts auf 18 Prozent abgerutscht ist. Dieser Werte signalisiert extreme Angst unter den Anlegern. „Das ist gut, denn im Rahmen des Ausverkaufs dieser Woche wäre alles andere besorgniserregend“, erläutert Heibel. „So können wir davon ausgehen, dass wir bereits Panik im Markt haben, was für eine Bodenbildung hilfreich ist.“

Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung notiert auf der Plattform Coinmarketcap bei rund 41.500 Dollar. Noch im November hatte der Bitcoin Höchststände von knapp 69.000 Dollar erreicht.

Aktuelle Umfragedaten

Der holprige Start auf dem Parkett hat auf das Gemüt der Anleger geschlagen. Zwar konnte der Dax ein leichtes Wochenplus von 0,4 Prozent über die Ziellinie retten, doch der Ausverkauf zum Wochenschluss von mehr als 400 Punkten beunruhigte die Anleger nachhaltig.

Entsprechend ist die kurzfristige Anlegerstimmung von plus 1,8 zum Jahreswechsel auf minus 0,2 zurückgefallen. Niedergeschlagenheit ist das noch nicht, aber der Anflug von guter Laune, der um die Feiertage zu erkennen war, ist wieder verflogen.

Die Ungewissheit, die derzeit an der Börse herrscht, zeigt sich auch bei der Frage zum Thema Selbstsicherheit/Ungewissheit: Die Selbstgefälligkeit ist von plus 2,1 auf minus 1,3 gefallen und zeigt damit erste Verunsicherung unter den Anlegern.

Auf Basis der vielen offenen Fragen lässt sich auch schwerlich ein Optimismus aufbauen. Die Zukunftserwartung ist von 2,3 auf 1,3 zurückgegangen. Es bleibt so etwas wie Hoffnung, dass die aktuelle Situation wieder eingefangen werden kann: Entweder durch eine baldige Kontrolle des Infektionsgeschehens oder aber durch Notenbanken, die inflationäre Tendenzen klug eindämmen.

Doch was geschieht an den Märkten, wenn Omikron die Wirtschaft massiv beeinträchtigt? Entsprechend sind nur wenige Anleger bereit für neue Investments. Die Investitionsbereitschaft ist von 1,4 auf 1,1 zurückgegangen und verbleibt damit auf niedrigem Niveau.

Das Euwax-Sentiment zeigt mit einem Wert von minus fünf eine leichte Absicherungsneigung der Privatanleger an. Ganz ähnlich agieren auch die Profis, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern. Das Put/Call-Verhältnis von 1,6 signalisiert eine leichte Absicherungstätigkeit. Solche Werte zeigen, dass es in den Depots beider Anlegergruppen einen leichten Überhang an Short-Produkten gibt, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen.

In den USA stieg das Put/Call-Verhältnis über die Feiertage an und zeigt nun eine weniger bullishe Positionierung an als in den Vormonaten. US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote auf 90 Prozent hochgefahren. Nachdem diese Anfang Dezember auf 52 Prozent abgerutscht ist, ist die nun wieder ansteigende Investitionsquote ein Zeichen für abnehmende Ängste bei den Fondsmanagern.

Allerdings kann das Verhalten zum Jahreswechsel auch technische Gründe haben und weniger am Marktgeschehen liegen. Denn in diesem Zeitraum wird oft Geld aus den eigenen Fonds gezogen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger ist neutral: Optimisten und Pessimisten halten sich mit einem Anteil von jeweils exakt einem Drittel die Waage, selbst die neutral Eingestellten sind mit 34 Prozent eine gleich große Gruppe. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 52 Prozent ebenfalls eine neutrale Verfassung an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit rund 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

