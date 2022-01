Anleger-Umfrage Kaufbereitschaft der Anleger reicht für einen guten Dax-Jahresstart aus

Beim Bitcoin ist die Stimmung schlecht, die Erwartungen an Kurssteigerungen sind gering. Doch für eine Trendwende fehlt noch ein wichtiger Punkt.

Düsseldorf Ein Jahresplus von insgesamt 15,8 Prozent haben Aktienanleger einstreichen können, die trotz der Furcht vor der Omikron-Variante im deutschen Leitindex engagiert geblieben sind. Entsprechend erfreulich sind auch die aktuellen Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment. Sämtliche Werte von der kurzfristigen Stimmung bis hin zur Investitionsbereitschaft liegen im moderat positiven Bereich.

Allerdings macht das eine Prognose für die künftige Entwicklung am deutschen Aktienmarkt schwer. Denn die Sentimentanalyse filtert eher Extremsituationen in der Anlegerstimmung heraus und leitet daraus wahrscheinliche Folgen für den Dax oder andere Assetklassen ab. Die aktuell überwiegend neutrale Stimmungslage kann daher kaum einen Richtungshinweis geben.

Sentimentexperte Stephan Heibel erwartet nach der Auswertung weiterer Indikatoren eher „eine Verschnaufpause nach der Jahresendrally, bevor das Kursniveau die Anleger zu weiteren Käufen motiviert“. Mittelfristig bleibe das Sentimental gesund. „Es besteht ausreichend Kaufbereitschaft, um nach einem kleinen Rücksetzer dann einen guten Jahresstart auf das Parkett zu legen“, meint der Inhaber des Analysehauses AnimusX.

Extreme Stimmung beim Währungspaar Euro/Dollar

Der Euro-Wechselkurs zum Dollar ist im Jahr 2021 um acht Prozent auf 1,13 Dollar gefallen. Ende des Jahres rutschte die Anlegerstimmung bei der europäischen Gemeinschaftswährung auf einen extremen Pessimismus ab, was als Kontraindikator gilt. Das lässt laut Sentimentanalyse den Schluss zu, dass der Euro in den kommenden vier bis sechs Wochen nicht unter den vorläufigen Tiefpunkt von 1,12 Dollar rutschen dürfte.

Beim Bitcoin fehlt noch ein panischer Ausverkauf

Bei der Kryptowährung Bitcoin notieren sowohl die aktuelle Stimmung als auch die Erwartung an den Kurs in drei Monaten auf niedrigem Niveau. Die Laune ist also schlecht, die Erwartungen an künftige Kurssteigerungen sind gering – was ein Indiz für eher steigende Kurse ist.

Doch Heibel bleibt zurückhaltend: „Extremwerte, die nach einem panischen Ausverkauf gemessen werden, gibt es noch nicht.“ Seiner Meinung nach könnte ein weiterer Rückgang im Bitcoin-Kurs aber Panik erzeugen und wäre laut Sentimentanalyse dann eine Kaufgelegenheit. Denn nach einem panischen Ausverkauf reichen anschließend nur wenige Käufe, um den Kurs wieder steigen zu lassen.

Aktuelle Umfragedaten

Die verkürzte Handelswoche zwischen den Feiertagen konnte der Dax mit einem leichten Plus von 0,8 Prozent abschließen. Entsprechend zeigt sich das Anlegersentiment zum Jahresausklang mit einem Wert von 1,8 von seiner guten Seite. Auch die Selbstzufriedenheit ist mit einem Wert von 2,1 nach einigen Wochen der Verunsicherung deutlich angestiegen. Die Zukunftserwartung für den Dax ist mit einem Wert von 2,3 weiterhin moderat bullish. Mit Ausnahme von drei Wochen im November ist die Zukunftserwartung bereits seit dem vergangenen Sommer überwiegend optimistisch.

Doch dieser stets positive Wert hat einen anderen Nebeneffekt. Ohne Auslöser wird es schwer für den deutschen Leitindex, in dem gleichen Maße wie Ende Dezember weiter nach oben zu klettern. Dafür muss eine neue positive Nachricht her, beispielsweise über das bevorstehende Ende der Coronapandemie.

Auch die Investitionsbereitschaft ist mit einem Wert von 1,4 moderat konstruktiv. Anleger sind bereit zu kaufen, doch es fehlt noch an Klarheit, welche Aktien im Jahr 2022 die besten Chancen haben könnten.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf einen neutralen Wert von minus drei abgerutscht. Dieser Wert zeigt einen leichten Überhang von Short- gegenüber Call-Produkten in den Depots der Privatanleger.

Ein Vergleich mit den vorherigen Daten lässt den Schluss zu: Spekulationen auf steigende Kurse wurden zum Jahreswechsel geschlossen, Absicherungen mit Short-Produkten wurden aber im Gegenzug kaum vorgenommen.

Auch das Put/Call-Verhältnis an der Frankfurter Terminbörse Eurex zeigt mit einem Wert von 2,1 eine inzwischen neutrale Positionierung der Profis an. Auch institutionelle Anleger haben ihre Long-Positionen zum Jahreswechsel zurückgefahren.

In den USA verhalten sich die Anleger ähnlich. Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist an den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres auf 0,55 angestiegen und liegt damit im neutralen Bereich. Auch an den US-Börsen wurden Long-Positionen zurückgefahren. Ein gegenläufiges Verhalten zeigen die US-Fondsmanager, die ihre Investitionsquote von 67 auf 86 Prozent hochgefahren haben.

Bei den US-Privatanlegern haben die Optimisten ein leichtes Übergewicht: Das Bulle/Bär-Verhältnis ist auf sieben Prozent angestiegen, nachdem in den Vorwochen die Bären das Ruder in der Hand hatten. Doch das Lager der Bullen hat sich aus neutral eingestellten Anlegern gefüllt. Die Anzahl der Bären ist nahezu unverändert geblieben.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 61 Prozent eine leichte Gier an, es ist aber ein eher typischer Wert jenseits des Atlantiks. Andere stärker schwankende technische Indikatoren deuten zumindest kurzfristig auf eine Korrektur an den Aktienmärkten hin.

Hinweis: Zur Umfrage in der vergangenen Woche gab es aus technischen Gründen keine Auswertung.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentiment-Umfrage informieren und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

