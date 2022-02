Anleger-Umfrage Signale für Bodenbildung: Weiterer Ausverkauf am Aktienmarkt ist eher unwahrscheinlich

Privatanleger und Profis haben derzeit unterschiedliche Erwartungen. Als Ergebnis dürfte der Dax wieder in seine alte Handelsspanne zurückkehren.

Für Käufe haben derzeit nur wenige Anleger genug Mut. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf An der Börse herrschen derzeit zwei extrem unterschiedliche Erwartungen. Auf der einen Seite stehen die Privatanleger. Sie haben eine hohe Investitionsquote, können also nicht mehr viele Aktien zukaufen. Sie erwarten steigende Kurse und spekulieren darauf sogar mit risikoreichen Hebelprodukten.

Auf der anderen Seite stehen die Profis mit einer vergleichsweise eher niedrigen Zahl an Aktien in ihren Portfolios. Sie haben Schlimmeres an den Märkten befürchtet und sich deswegen an den Terminmärkten sowohl hierzulande als auch in den USA gegen fallende Kurse abgesichert.

Welche Schlussfolgerungen sollen Anleger daraus ziehen? Für den Sentimentexperten Stephan Heibel galt vor dem heutigen Börsenstart: „In der Regel vertraut man den Profis, während die Privaten häufig als Kontraindikator gewertet werden. Diese Sichtweise spricht für weiteren Druck auf die Aktienkurse.“

Dennoch glaubt Heibel nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren nicht an einen weiteren Ausverkauf, der den Dax nachhaltig unter die Marke von 14.800 Punkte rutschen lassen dürfte.

Sein wichtigstes Argument: Der Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiments, ein in der Vergangenheit treffsicherer Indikator für Trendwenden, notiert auf einem extrem negativen Stand und signalisiert somit eher eine Bodenbildung. Das macht einen nachhaltigen Rutsch unter die Marke von 14.800 Punkten unwahrscheinlich.

Bereits vor einer Woche hatte der Sentimentexperte vor „einer gefährlichen Marktverfassung“ beim Dax gewarnt: kaum Potenzial nach oben, großes Risiko nach unten. Anleger müssten darauf hoffen, dass die Kurse noch eine Weile seitwärts pendeln. Entsprechend pendelte der Dax in der vergangenen Woche in einer Handelsspanne zwischen 15.000 Zählern auf der Unter- und 15.600 Punkten auf der Oberseite.

Auch wenn der Dax am heutigen Montag Richtung 14.800 Punkte abgerutscht ist, erwartet Heibel, dass der deutsche Leitindex bald wieder in diese 600-Punkte-Spanne zurückkehrt. Denn die Profis dürften einen Teil ihrer Absicherungsgeschäfte wieder auflösen und einsteigen.

Mehr als 15.600 Punkte dürften aber nicht drin sein. Denn die Investitionsquote der Privatanleger ist vergangene Woche sogar leicht angestiegen und nach wie vor auf einem hohen Niveau. Laut der umfangreicheren Erhebung des Analysehauses erwägen viele Anleger eher zu verkaufen, wenn der Dax das obere Ende der Handelsspanne mit 15.600 Punkten erreichen sollte.

Mit der Seitwärtstendenz der Vorwoche hat sich auch das Anlegersentiment ein wenig aufgehellt. Die Anlegerstimmung ist vom Extremwert von minus 4,8 auf nur noch minus 3,0 angestiegen und hat somit die extreme Niedergeschlagenheit der Vorwoche überwunden.

Schlecht gelaunt sind die Anleger noch immer, aber dazu gibt es nach wie vor ausreichend Gründe. Die Inflation droht auszuufern, die erfolgreichen Wachstumsaktien der vergangenen zwei Jahre werden gnadenlos ausverkauft, und zumindest hierzulande scheinen Coronalockerungen noch immer in weiter Ferne.

Hinzu kamen am Wochenende dann noch konkrete Kriegswarnungen: Russland könnte schon in dieser Woche in die Ukraine einmarschieren. In den USA brachen die Indizes aufgrund dieser Meldung am Freitagabend ein, die europäischen Aktienmärkte waren da schon geschlossen. Die Handelsblatt-Umfrage lief bis Samstagabend, sodass diese Entwicklung im Umfrageergebnis noch teilweise Berücksichtigung gefunden hat.

Die Verunsicherung, die Anleger seit Wochen belastet, ist ebenfalls zurückgegangen: Der Wert lag in der Vorwoche noch bei minus 4,6, derzeit sind es minus 1,9. Solch ein Minuswert bedeutet, dass nach wie vor niemand mit der aktuellen Börsenentwicklung zufrieden ist. Dennoch hat der Dax in den ersten beiden Februarwochen die 15.000 Punkte nicht mehr unterschritten, die Risiken eines Bärenmarktes sind geringer geworden.

Doch es herrscht kein Optimismus. Die Zukunftserwartung an den Dax in drei Monaten ist mit einem Wert von plus 0,5 nach wie vor neutral. Die Zahl der Bullen und Bären ist quasi gleich, weil es seit Beginn der Umfrage im Jahre 2014 immer einen leichten Überhang von Optimisten gab.

Die Investitionsbereitschaft verharrt dementsprechend ebenfalls mit einem Wert von 0,9 auf einem niedrigen Niveau. Für Käufe haben nur wenige Anleger bereits Mut.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, zeigt mit einem Wert von plus vier schon wieder moderaten Optimismus an. Viele Privatanleger, die an der Euwax mit Hebelprodukten spekulieren, sind wohl der Ansicht: Das Schlimmste der Januarkorrektur ist vorüber. Denn ein positiver Wert zeigt einen Überhang von Call-Derivaten gegen Put-Produkte an, die bei fallenden Notierungen an Wert gewinnen.



Die Profis, die über die Frankfurter Terminbörse Eurex spekulieren, sind anderer Ansicht. Für sie ist die Januarkorrektur noch längst nicht überstanden. Denn das Put/Call-Verhältnis ist auf 2,4 gesprungen und zeigt einen deutlichen Überhang der Put-Absicherungen an. Profis sichern sich gegen weitere Kursverluste ab.

Nicht so extrem, aber in der Tendenz ähnlich sieht es in den USA aus: Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist auf das höchste Niveau seit dem Coronacrash gestiegen und signalisiert eine gestiegene Absicherungsneigung der US-Anleger. US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote auf dem niedrigen Niveau bei 67 Prozent belassen. Auch diese Profis bevorzugen eine defensive Gangart.

Die Furcht der Privatanleger in den USA ist – ähnlich wie in Deutschland – ein wenig gesunken. Das Bulle/Bär-Verhältnis hat sich von minus 30 Prozent auf minus elf Prozent normalisiert. Mehr als jeder dritte Privatanleger erwartet fallende Kurse, fast jeder Vierte hingegen steigende Notierungen. Mit 40 Prozent ist das Lager der Neutralen so groß wie seit einem Jahr nicht mehr. Anders formuliert: Die Anleger haben derzeit keine Ahnung, in welche Richtung die Börse läuft.

Der auf technischen Indikatoren basierende „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert bei 37 Prozent und damit auf einem neutralen Terrain. Das gilt auch für andere kurzfristige technische Indikatoren in den USA.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

