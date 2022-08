Ark Invest Cathie Wood verkauft Coinbase-Aktien und schlägt stattdessen bei Shopify und Roku zu

Die Investorin rückt von der Kryptobörse ab, indem sie erstmals in diesem Jahr Anteile veräußert. Sie hat nun neue Favoriten und kauft für 280 Millionen Dollar ein.

Die Tech-Investorin kaufte im Juli für rund 280 Millionen Dollar Aktien zu. (Foto: Reuters) Cathie Wood

Düsseldorf Entlassungen, ein Fall von Insiderhandel und regulatorische Probleme: Die Kryptobörse Coinbase hat in diesem Jahr neben der schlechten Stimmung am Kryptomarkt mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 75 Prozent an Wert verloren.

Nun distanziert sich mit Cathie Wood eine der populärsten Unterstützerinnen von Coinbase, indem sie deren Titel erstmals in diesem Jahr veräußert.

Mit ihrem Flaggschifffonds ARKK warf die bekannte Investorin am 26. Juli Coinbase-Aktien im Wert von rund 70 Millionen Dollar auf den Markt – rund ein Fünftel ihrer gesamten Position. Das geht aus Mitteilungen ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest hervor, die das Handelsblatt ausgewertet hat.

Lesen Sie im Folgenden, wie Analysten die Chancen bei Coinbase einschätzen, von welchem Titel sich Wood komplett getrennt hat und wo sie stattdessen eingekauft hat.

