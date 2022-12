Ein Warnschild «Radioaktiv - Vorsicht! Erhöhte Strahlung» steht am 11.12.2017 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) im «Zwischenlager Nord» (ZLN) auf dem Gelände des «Entsorgungswerk für Nuklearanlagen» (EWN). Das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen errichtet bis 2021 auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Lubmin eine Zerlegehalle für radioaktiven Abfall. (zu dpa «EWN baut Zerlegehalle für Atomabfall» vom 13.12.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++