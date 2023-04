 Bed Bath & Beyond: Deswegen kaufen Profi-Anleger die Aktie trotz Insolvenz

Der US-Konzern Bed Bath & Beyond ist pleite, die Aktie auf ein Rekordtief gestürzt. Doch ausgerechnet jetzt beginnen Shortseller, ihre Wetten zu beenden. Was dahintersteckt.

Die Aktie des Konzerns hat mehr als 99 Prozent ihres Werts verloren. (Foto: Bloomberg) Bed Bath & Beyond in Kalifornien

Düsseldorf Die Insolvenz des US-Haushaltswarenhändlers Bed Bath & Beyond (BBBY) hat Hedgefonds einen Milliardengewinn beschert. Die unregulierten Investmentfonds haben beim schon lange angeschlagenen Konzern massiv auf fallende Kurse gesetzt und mit diesen „Short-Wetten“ seit Januar 2021 knapp 1,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das geht aus einer Analyse des US-Finanzdatenanbieters S3 Partners hervor.

Als die auch Shortseller genannten Profianleger ihre Wetten gegen BBBY starteten, hatte der Kurs noch bei 52,89 Dollar gelegen. Am Montag fiel die Aktie auf ein Rekordtief von 18 Cent, nachdem das Unternehmen am Sonntag bekannt gegeben hatte, in die Insolvenz zu gehen. Der Kursverlust beträgt 99,7 Prozent.

Shortseller verdienen an fallenden Kursen, indem sie sich Aktien von Großinvestoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds gegen eine Gebühr ausleihen, bei denen sie Kursrisiken sehen. Dann verkaufen sie die Aktie sofort, um sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückzukaufen. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis ist ihr Gewinn.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen