Dass Shortseller und Privatanleger bei einzelnen Aktien kollidieren, könnte zum Standardfall werden. Denn die Zahl der Absturzkandidaten wächst – und die Lust am Zocken auch.

Meme-Aktien werden durch soziale Medien angetrieben. (Foto: Bloomberg) Bed Bath & Beyond

Düsseldorf Erst ein Anstieg von fünf auf 30 Dollar, dann der Absturz zurück auf zehn. Wofür andere Aktien Jahre brauchen, schafften die Titel des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond in nur vier Wochen. Es erinnert an die Rally und den folgenden Absturz des US-Computerspielehändlers Gamestop im vergangenen Jahr.

Solche Kurskapriolen könnte es in Zukunft immer häufiger geben, meint Dietmar Janetzko. Er ist Research-Chef beim Analysehaus Stockpulse, das auf die Auswertung von Daten aus den sozialen Medien spezialisiert ist. „Geschehnisse der Art, wie sie rund um Meme-Stocks wie Gamestop oder Bed Bath & Beyond erfolgten, könnten durchaus zum Standardfall spekulativer Investments werden“, warnt Janetzko in seiner aktuellen Studie.

