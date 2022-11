 Berkshire Hathaway: Auf diese Aktie setzt Warren Buffett jetzt Milliarden

Mit seiner Firma Berkshire Hathaway wagt der Investor einen seltenen Vorstoß in Asiens Technologiesektor. „Big Short“-Investor Michael Burry setzt weiter auf den US-Markt.

Die Firma der Investment-Legende zeigt Interesse an Chips. (Foto: AP) Warren Buffett

New York Wenn Warren Buffett zugreift, schauen die Anleger stets genau hin. Er wird liebevoll das „Orakel von Omaha“ genannt und ist einer der einflussreichsten Investoren unserer Zeit. Es reicht mitunter die Ankündigung, dass Buffett einsteigt, um die Aktien, die er in sein Portfolio legt, in die Höhe springen zu lassen.

Nun hat der 92-Jährige, der mit seiner US-Investmentfirma Berkshire Hathaway am Kapitalmarkt agiert, wieder zugeschlagen – und die Überraschung ist groß. Wie aus der vierteljährlichen Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht, die Berkshire Hathaway in der Nacht zum Dienstag veröffentlicht hat, wagt Buffett mit einer Investition in Milliardenhöhe einen seltenen Vorstoß in den Technologiesektor.

Der Investor kaufte für mehr als 4,1 Milliarden Dollar Aktien des weltgrößten Auftrags-Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) aus Taiwan, wie Berkshire mitteilte.

Warren Buffett setzt mit Berkshire Hathaway auf Chiphersteller aus Taiwan

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen