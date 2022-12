Beteiligungskapital Sorge vor Zinserhöhungen – Investoren werden bei Private Equity vorsichtiger

Die schlechten Konjunkturaussichten und die Zinserhöhungen dämpfen den Appetit der Profis auf Beteiligungskapital. Nur noch knapp ein Viertel der Fonds will aufstocken.

Die Sorgen vor der Inflation und weiteren Zinserhöhungen dämpfen die Investitionen im Private-Equity-Bereich. (Foto: Reuters) Die US-Notenbank Fed in Washington

Frankfurt Institutionelle Geldgeber für die Beteiligungsbranche halten sich erstmals seit Jahren zurück. Während in der Boomphase die Mittelzusagen für die Private-Equity-Fonds immer nur gestiegen sind, spürt man nun angesichts der unsicheren Konjunktur- und Zinsaussichten einen Bremseffekt. Die Zahl der Investoren, die eine Erhöhung der Allokation in Private Equity planen, ist in den letzten sechs Monaten zurückgegangen.

Private Equity ist der Oberbegriff für Fonds, die mittelständische Unternehmen und Konzernteile kaufen, diese über mehrere Jahre restrukturieren und dann zu einem in der Regel höheren Preis weiterverkaufen. Aktuell wollen nur noch 27 Prozent ihre Private-Equity-Engagements in den kommenden zwölf Monaten aufstocken, während es im Sommer noch 42 Prozent waren, geht aus dem Global Private Equity Barometer von Coller Capital hervor.

