Betriebliche Altersversorgung Worauf die Pensionsmanager der Dax-Konzerne jetzt setzen

Frankfurt Nach einem neuerlichen goldenen Jahr für Manager großer Pensionsvermögen sieht es 2022 nicht unbedingt aus. Im Jahr 2021 legten die Pensionsvermögen der Unternehmen aus dem Dax, die außerhalb der Firmen in Treuhandgesellschaften CTA gemanagt werden, um gut 12 Prozent zu auf rund 300 Milliarden Euro. Ordentliche Renditen von gut acht Prozent im guten Börsenjahr sowie Kapitalzahlungen in die Pensionsvermögen der nun 40 Index-Firmen trugen dazu bei. Nun stellen sich die Anlageprofis auf ein schwierigeres Jahr ein. Das berichten die Unternehmensberatungen Mercer und WTW.

„Eine breit diversifizierte Kapitalanlage und gutes Risikobewusstsein“, nennt Jeffrey Dissmann, Leiter Investmentberatung bei Mercer Deutschland, als Grundstein, um in dieser Phase extremer Schwankungen nicht zum Handeln gezwungen zu werden. Vor allem weitere Inflationsschocks erkennt er als Herausforderung für die Portfolios.

Einige Pensionsmanager setzten bereits auf inflationsgeschützte Staatsanleihen, beobachtet der Berater. Doch nur wenige Portfolios scheinen umfassend gegen Inflationsrisiken abgesichert zu sein.

Angesichts der steigenden Kapitalmarktzinsen haben die Manager die Laufzeiten ihrer Anleiheportfolios verringert. Zudem setzen sie auf Privatkredite, sogenannte Private Debt. Oft seien solche Papiere variabel verzinst, böten Investoren also Schutz bei steigenden Zinsen, sagt Dissmann. „Da die Finanzierung durch Banken stark zurückgegangen ist, nehme die Nachfrage nach Krediten aus Private-Equity-Kreisen zu“, sagt er.

Bezogen auf die Struktur der Pensionsvermögen zählen globale Aktien allerdings weiterhin zu den wichtigsten Renditetreibern, wie die Berater berichten. In den Dax-Portfolios geben sie den Anteil im Durchschnitt zwischen 21 und 36 Prozent an. Mit Blick auf die steigenden Zinsen gewichten die Pensionsmanager Sektoren wie Banken davon langfristig profitierten, sagt Dissmann.

Alternative Anlagen werden beliebter

Anleihen bilden mit rund der Hälfte des Vermögens weiterhin den Schwerpunkt des Portfolios. Ein knappes Fünftel machen laut Mercer höherrentierliche Papiere aus. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Zinsen könnten aber auch Anleihen hoher Bonität, die zuletzt zum Teil negative Renditen aufwiesen, wieder stärker gefragt werden, sagt Hanne Borst, leitende Beraterin bei WTW.

Alternative Anlagen wie Private Equity, Infrastrukturinvestitionen wie auch Private Debt und Immobilien gelangen nach Beobachtung der Berater allmählich immer mehr in die Portfolios. Im Schnitt macht diese als stabil geltende Anlageklasse rund ein Zehntel der Vermögen aus, einige Unternehmen haben aber schon deutlich mehr investiert, wie Borst feststellt.

Die Pensionsvermögen finanzieren großenteils die von den Dax-Konzernen Ende 2021 mit rund 412 Milliarden Euro ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen. Diese künftigen Verpflichtungen werden mit einem kapitalmarktnahen Rechnungszins auf einen Barwert abgezinst, den die Unternehmen dann in ihrer Bilanz ausweisen.

Im vergangenen Jahr ist dieser langfristige Zins erstmals seit langem wieder gestiegen - um 0,4 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent, wie Borst vorrechnet. Bis Ende März rechnet sie mit einem weiteren Anstieg des Rechnungszinses um 0,2 Punkte auf rund zwei Prozent. Ein solcher Anstieg entlastet die Verpflichtungen rechnerisch.

Kaum Veränderung durch DAX-Erweiterung

Die Erweiterung des Dax im September 2021 auf 40 Titel sorgte indes für relativ geringe Änderungen in der Gesamtbilanz, wie Mercer feststellt. Denn bis auf Airbus mit Pensionsverpflichtungen von mehr als 20 Milliarden Euro und einem extern gemanagten Pensionsvermögen von mehr als 13 Milliarden Euro, haben die meisten der neu hinzugekommenen Unternehmen nur geringfügige CTA-Pensionspläne.

Zudem gab es 2021 reguläre Änderungen im deutschen Leitindex: Im März hat Beiersdorf den Dax 30 zugunsten von Siemens Energy verlassen, im Oktober ist Beiersdorf zulasten Deutsche Wohnen wieder in den Dax 40 aufgenommen worden Unter dem Strich erhöhten die Änderungen die Pensionsverpflichtungen Mercer zufolge um 27,9 Milliarden Euro auf 434,8 Milliarden Euro. Der Wert des Pensionsvermögens legte allein durch die Indexänderungen um 16 Milliarden Euro zu auf 281 Mrd. Euro an.

Die Pensionslasten der Dax-Konzerne sind damit zu gut 72 Prozent - so hoch wie nie zuvor - durch das Vermögen in den Treuhandgesellschaften gedeckt, wie die Berater aus den Geschäftszahlen für Ende 2021 errechneten. Die Differenz bis zu einer Deckung von 100 Prozent finanzieren die Firmen über Rückstellungen. Schwankungen im Deckungsgrad des CTA-Vermögens schlagen so indirekt auf das Eigenkapital der Firmen durch, gefährden aber nicht die Betriebsrenten.

