Wäre der Dax durchschnittlich hoch bewertet, stünde er bei über 19.000 Punkten. Das bietet Einstiegschancen – Analysten sind dennoch vorsichtig und setzen auf bestimmte Branchen.

An den Märkten herrscht große Unsicherheit. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Frankfurter Börse

Düsseldorf Rekordhohe Firmengewinne in diesem Jahr und der 20-prozentige Kursverfall seit Jahresbeginn sorgen für eine seltene Konstellation: Der Dax ist um gut ein Drittel niedriger bewertet als im Durchschnitt seines 34-jährigen Bestehens.

Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp analysiert: „Das KGV für den Dax ist in den vergangenen Quartalen von 18 auf zehn gefallen und notiert damit auf einem Niveau, welches in den Jahren 2003, 2009 und 2020 am Ende eines Bärenmarkts zu beobachten war.“ Das historische Mittel des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt bei 15. Das KGV setzt den Aktienkurs in Relation zum Nettogewinn eines Unternehmens. Um auf sein durchschnittliches Bewertungsniveau zu kommen, müsste der Dax auf rund 19.500 Punkte steigen.

