Börse China-Aktien erholen sich weiter stark – doch Investoren bleiben skeptisch

China-Werte setzen ihre Aufholjagd weiter fort – auch dank politischer Bekenntnisse aus Peking. Doch Analysten fühlen sich an den Beginn des Bärenmarkts 2018 erinnert.

Viele Ursachen für den Ausverkauf Anfang der Woche sind noch nicht abgehakt. (Foto: Bloomberg) Anzeige des Hang Seng Index

Peking Die Aktienmärkte in Hongkong und an den Festlandsbörsen haben am Donnerstag den zweiten Tag in Folge stark zugelegt. Getrieben wurde die Erholung vor allem von Tech-Aktien. Der Hang Seng Tech-Index stieg um 7,8 Prozent und machte damit den historischen Einbruch der vergangenen Tage praktisch wieder wett.

Der Hang Seng China Enterprises Index legte ebenfalls 7,6 Prozent zu. Auch in den USA notierte chinesische Aktien verzeichneten den stärksten Anstieg seit mindestens 2001. Der Nasdaq Golden Dragon Index hatte am Mittwoch um 33 Prozent zugelegt.

Grund für die starke Erholung waren offizielle Aussagen aus China, die Finanzmärkte zu stabilisieren, Immobilien- und Technologieunternehmen zu unterstützen und die Wirtschaft anzukurbeln. Zudem signalisierten sie gute Fortschritte im Streit mit den USA über die Offenlegungspflichten chinesischer Aktiengesellschaften, die in New York gelistet sind.

