Börse Diese vier Aktien legen trotz Corona zu

Einzelne Papiere aus dem MDax notieren trotz der Krise auf Rekordniveau. Welche Titel heiß gehandelt werden – und ob ein Einstieg noch lohnt.

Ein Fahrer des Lieferdienstes "Foodora", der zu "Delivery Hero" gehört, in Berlin. Die Aktie erreichte in der Coronakrise neue Höchststände. (Foto: dpa) Delivery Hero - Foodora

Frankfurt Covid-19 hat Anleger weltweit das Fürchten gelehrt: Die Aktienmärkte fahren seit Wochen Achterbahn, einige Branchen wie die Luftfahrt- oder Tourismusindustrie wurden von Investoren komplett fallen gelassen. Doch wie in jeder Krise, gibt es in der Corona-Pandemie nicht nur Firmen, denen das Virus wirtschaftlich schwere Probleme bereitet, sondern auch Gewinner an der Börse, deren Kurse derzeit auf Rekordniveaus notieren. Ein Überblick über vier Profiteure der Krise – und die Einschätzung der Analysten, ob ein Einstieg in diese Papiere noch lohnt.



Das Coronavirus zwingt Millionen von Menschen derzeit weitgehend daheimzubleiben. Doch was tun während der langen Zeit in den eigenen vier Wänden? Offensichtlich nutzen viele den Umstand, dass die meisten Restaurants keine Gäste empfangen dürfen, dazu, sich die Lasagne vom Lieblingsitaliener nach Hause liefern zu lassen. Dafür setzen sie stärker als je zuvor auf die digitalen Essens-Bringdienste.

So wächst der Essenslieferant Delivery Hero weiter deutlich und hat Ende April die Umsatzprognose leicht erhöht. Beim Erlös werde im laufenden Jahr jetzt ein Wert zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen in Berlin mit. Bisher hatte das Unternehmen einen Umsatz von 1,08 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Börse hört dies gerne.

Die Aktie von Delivery Hero mit Marken wie Foodora, Lieferheld oder Pizza.de erreichte mit einem Kurs von über 85 Euro diese Woche zeitweise einen neuen Rekordstand. Im Unterschied zu Lieferdiensten wie Deliveroo deckt Delivery Hero den Massenmarkt ab.

Der Kunde findet dort Hunderte Angebote vom Asia-Imbiss über den Pizzadienst bis zum Burgerbrater, die alle selbst ihre Essen ausliefern und eher im unteren Preissegment beheimatet sind. Zudem weitete Delivery Hero das Geschäft in der Coronakrise auf andere Güter wie Lebensmittel oder Medikamente aus.

Ein Konzept, das die Analysten als vielversprechend einstufen. Denn Delivery Hero ist damit ein Paradebeispiel für eine „Bleib-zu-Hause“-Aktie, die von den aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Corona-Folgen tendenziell eher profitiert.

Das Analysehaus RBC stuft die Papiere von Delivery Hero auf „outperform“ mit einem Kursziel von 95 Euro ein. Die zuletzt trotz der Coronakrise soliden Resultate des Essenslieferanten verdeutlichten das attraktive Wachstumspotenzial der Branche, schrieb Analystin Sherri Malek.

Auch die britische Bank Barclays sieht den Wert als Kerninvestment, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie. Die meisten Bankexperten, die Delivery Hero regelmäßig beobachten, sind ebenfalls optimistisch für das Papier und setzen Kursziele noch leicht über dem gegenwärtigen Niveau. Zwölf Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten – aber niemand zum Verkaufen.



„Schrei vor Glück“, lautete ein eingängiger Slogan des deutschen Online-Versandhändlers. Inzwischen dürfte dies auch der Gemütslage der Berliner Zalando-Manager sehr nahekommen. Der Online-Modehändler lockte in der Coronavirus-Pandemie massenhaft neue Kunden an.

Die Zahl der Neukunden sei im April um fast 40 Prozent gestiegen und damit so deutlich wie noch nie zuvor in dem Monat, sagte Firmenchef Rubin Ritter diese Woche ohne konkrete Zahlen zu nennen. Vor allem unter 25-Jährige hätten die Plattform für sich entdeckt. Ende März kam Zalando auf fast 32 Millionen aktive Kunden.

Im laufenden Jahr will das Berliner Unternehmen dies in ein Umsatzplus zwischen zehn und 20 Prozent ummünzen und damit stärker als der Modemarkt zulegen. Zalando setzt dabei auf einen beschleunigten Wandel von stationärem zu Onlinehandel: Viele neue Unternehmen hätten sich zudem dem Partnerprogramm angeschlossen, in dessen Rahmen die Marken ihre Produkte selbst auf der Zalando-Plattform anbieten können.

Vorstandsmitglied Rubin Ritter geht davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie letztlich dazu beiträgt, dass sich der Trend zum Onlineeinkauf beschleunigt. Es sei ein sicherer Weg, sich neu einzukleiden. An der Börse wurde der Ausblick gefeiert: Die im MDax notierten Aktien stiegen um bis zu 12,8 Prozent auf 54,16 Euro. Bei etwas über 54 Euro hatten die Papiere kurz nach dem Börsenstart im Jahr 2014 ihren vorläufigen Höchststand markiert.

Viele Bankexperten sind dem Papier wohlgesinnt. Das US-Analysehaus Bernstein Research stuft die Aktie auf Outperform. Der Onlinehändler sei zurück in der Spur, schrieb Analystin Aneesha Sherman. Das Auftaktquartal sei erwartungsgemäß verlaufen, im April sei die Entwicklung aber stark gewesen.

Das Analysehaus Warburg Research belässt die Papiere von Zalando auf „kaufen“. Der neue Ausblick des Onlinehändlers lasse noch etwas Spielraum für seine Schätzungen, schreibt Jörg Frey. Die Experten von JP Morgan hoben das Kursziel für den Online-Modehändler von 34 auf 40 Euro an. Ihre Kollegen von RBC Capital Markets erhöhten es von 50 auf 62 Euro. Die meisten Bankexperten, die das Papier regelmäßig beobachten, sind indes geteilter Meinung und setzen Kursziele unterhalb des gegenwärtigen Niveaus. 15 Analysten raten zum Kauf, 16 zum Halten – und fünf zum Verkaufen.



Ein Kurssprung von mehr als 25 Prozent – und das mitten in der Coronakrise? Den Aktien des schwäbischen Software-Spezialisten Teamviewer ist das in den letzten Wochen gelungen. Dabei fiel der Start an der Börse zunächst schleppend aus, als der Finanzinvestor Permira im September 2019 an die Börse gebracht worden war. Wochenlang dümpelte die Aktie im Herbst unter ihrem Einstiegskurs.

Doch das ist längst vergessen. Denn Teamviewer (WKN A2YN90) bietet eine Software an, mit der sich Computer vernetzen und aus der Ferne warten lassen. Ein Service, den viele Unternehmen nun dringend benötigen, da Zehntausende von Mitarbeitern vom Homeoffice aus arbeiten. Der Göppinger Softwarehersteller gilt deshalb als einer der Profiteure der Entwicklung, dass die Firmen ihre Reisetätigkeiten einschränken.

Teamviewer hatte schon im März wegen zusätzlicher Nachfrage bei Heimarbeitsplätzen von sehr hohen Wachstumsraten gesprochen und erwartete ein Plus bei den Billings von rund 60 Prozent im ersten Quartal. Wegen der hohen Unsicherheit wurde die Jahresprognose jedoch nicht angehoben. Nun hat sich der Trend zur Heimarbeit aber in den vergangenen Wochen weltweit weiter beschleunigt.

Die Börse feiert das inzwischen mit einem deutlichen Kursanstieg. Am Donnerstag legte die Teamviewer-Aktie bis auf die Rekordhöhe von 44,80 Euro zu, kam dann wieder etwas zurück. Damit beträgt der Gewinn seit der Erstnotiz Ende September 2019 gut 70 Prozent.

Berenberg-Bank-Analyst Gustav Froberg sieht noch weiteres Potenzial. Er nahm die Bewertung der Papiere des Anbieters für Fernwartungssoftware unlängst auf und empfiehlt sie mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf. Bis 2023 dürfte sich der gesamte für den Softwarespezialisten adressierbare Markt auf 30 Milliarden Euro ausweiten. Zugleich sieht er Teamviewer in seinem Segment als führend an.

Rechtzeitig vor dem Quartalsbericht der Göppinger am 12. Mai hob auch die US-Investmentbank Goldman Sachs den Daumen. Eine Studie von Mohammed Moawalla stufte die Papiere als guten Kauf ein. Die Aktie dürfte auch nach der Coronakrise vom zunehmenden Trend zur Digitalisierung und einer immer dezentraleren Arbeitswelt profitieren. Der Titel ist zwar bereits etwas heiß gelaufen, dürfte aber zu den werthaltigen Aktien mit weiterem Kurspotenzial zählen.

So ist das Votum der Analysten, die laut Bloomberg das Unternehmen regelmäßig covern, eindeutig: Alle acht Experten raten zum Kauf – keiner zum Halten und niemand zum Verkauf.



Das Coronavirus hat das Leben vieler Menschen deutlich verändert. Viele bleiben länger als sonst in den heimischen vier Wänden – und wollen es sich zumindest dort so angenehm wie möglich machen. Anbieter von Einkaufskörben samt Rezepten zählen deshalb zu den Profiteuren der Pandemie. So kann sich auch die Aktie des Kochboxenversenders Hellofresh aus dem Stall von Rocket Internet derzeit der Nachfrage kaum erwehren.

Das Unternehmen Hellofresh liefert Kochrezepte und die entsprechenden Zutaten dafür ins Haus – was derzeit einen Nerv trifft. Die Zutaten kommen gekühlt samt Rezepten im Rahmen eines Abonnements per Paketdienst nach Hause. Kochen muss der Kunde zwar selbst, aber die Menge der Lebensmittel ist passend abgepackt, und in weniger als einer Stunde soll das Essen fertig sein. Das scheint für viele Menschen derzeit attraktiv zu sein.

Das Wachstum habe sich in der zweiten Hälfte des Monats März „erheblich weiter beschleunigt“, teilte das Berliner Unternehmen jüngst mit. Ausgerechnet in der Coronakrise stieg das Unternehmen im März bereits aus dem Kleinwerte-Index SDax in den Mdax der mittelgroßen deutschen Börsentitel auf. Aktionäre reagieren auf die Aussichten begeistert. Das Papier hat sich binnen eines halben Jahres mehr als verdoppelt.

An den Prognosen des Unternehmens für 2020 änderte sich vorläufig aber nichts. „Aus heutiger Sicht erachtet die Gesellschaft die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 weder für die globale Wirtschaft noch für die Gesellschaft selbst als zuverlässig quantifizierbar“, erklärte Hellofresh. Die Aktie ist damit etwas für Anleger, die überzeugt sind, dass viele Kunden selbst dann nicht mehr vom Abosystem des Anbieters abspringen werden, sobald die Ausgangsbeschränkungen – wie geplant – gelockert werden und die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen.

Die „Durchdringungsrate“ der Haushalte lasse noch viel Aufwärtspotenzial für das Unternehmen erwarten, glaubt Analyst Marcus Diebel von JP Morgan. Die meisten Experten, die das Papier regelmäßig beobachten, sind optimistisch. Acht Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten – und niemand zum Verkauf.

