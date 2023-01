Börsenanleger Zahl der Aktionäre in Deutschland erreicht 2022 Rekordstand

In einem von Krisen geprägten Jahr haben Tausende Anleger in Deutschland die Börse neu für sich entdeckt. Gut zwölf Millionen Menschen hatten ein Aktien- oder Fondsdepot.

Hunderte Börsengänge wurden 2022 verschoben, lediglich der Autobauer zog seinen durch. Die Zahl der Privatanleger stieg dennoch. (Foto: dpa) IPO der Porsche AG

Frankfurt Deutschland hat so viele Aktionärinnen und Aktionäre wie nie. 12,89 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des vergangenen Jahres Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot. Das hat das Deutsche Aktieninstitut (DAI) errechnet.

Demnach wurde der bisherige Höchststand des Jahres 2001 von 12,85 Millionen Aktionären minimal übertroffen. Allerdings werden seit 2020 in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Allein das sorgte seinerzeit für einen Anstieg um 500.000. Von 2021 auf 2022 erhöhte sich die Zahl der Aktiensparer hierzulande um knapp 830.000.

„2022 war ein sehr erfreuliches Jahres für die Aktienkultur in Deutschland“, bilanzierte die Chefin des Aktieninstituts, Christine Bortenlänger am Dienstag in einer Mitteilung. Gemessen an der hiesigen Bevölkerung ab 14 Jahren war demnach etwa jeder Fünfte (18,3 Prozent) am Aktienmarkt engagiert. Den stärksten Anstieg binnen Jahresfrist gab es den Angaben zufolge in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen