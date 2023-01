Börsendebüt Ionos, Euro Group, Stepstone: Unternehmen prüfen Börsengang für 2023

Die Sparte der United Internet AG, Ionos, erwägt bereits nächste Woche an die Börse zu gehen. Auch die Eurogroup, Stepstone und weitere Unternehmen planen derzeit ihr Börsendebüt für 2023.

München/ Frankfurt Mit dem Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieters Ionos könnte die Flaute am deutschen Markt für Neuemissionen schneller als erwartet enden. Die Tochter des Internet- und Mobilfunkanbieters United Internet will einem Insider zufolge voraussichtlich in der nächsten Woche den offiziellen Startschuss für ihren milliardenschweren Börsengang geben.

Eine Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro für Ionos sei nach den Gesprächen mit potenziellen Aktienkäufern realistisch, sagte die mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Im vergangenen Jahr hatte in Deutschland nur der Sportwagenbauer Porsche mit einer mehr als neun Milliarden Euro schweren Emission die Schockstarre überwunden, in die Börsenkandidaten angesichts des Ukraine-Krieges geraten waren.

