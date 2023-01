Börsendebüt Neue Bewegung auf dem Markt: Ionos und Euro Group prüfen Börsengang

Die Webhosting-Sparte der United Internet AG, Ionos, erwägt bereits nächste Woche an die Börse zu gehen. Die Eurogroup plant ihr Börsendebüt derzeit für Februar.

Der Telekomkonzern United Internet erwägt den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. (Foto: dpa) Firmengebäude von United Internet

Nach Monaten der Starre kommt der europäische Markt für Börsengänge langsam wieder in Gang. Als erstes dürften im neuen Jahr die Webhosting-Sparte der United Internet AG, Ionos, und der italienische Autozulieferer Euro Group den Sprung ans Handelsparkett wagen, wie aus informierten Kreisen zu hören ist.

Ionos erwägt demnach, seine Aktienemission in Frankfurt bereits nächste Woche loszutreten. Die Euro Group strebt im Februar einen Börsengang in Mailand an. Die Unternehmen haben laut Insidern bereits erste Treffen mit Fondsmanagern abgehalten, um die Nachfrage zu sondieren.

Die Aktien der Ionos-Mutter United Internet legten am Freitagmorgen über 5% zu, gaben die Gewinne im Laufe des Vormittags aber wieder ab und standen um 10:56 Uhr wenig verändert bei 21,45 Euro. Seit Jahresanfang haben die Papiere 14% zugelegt.

