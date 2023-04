Börsenfeiertage 2023 An diesen Tagen im Jahr schließen die Börsen

An Börsenfeiertagen werden keine Aktien und Anleihen gehandelt. Jedoch gelten in jedem Land andere Regeln. Die Feiertage der weltweiten Börsen im Überblick.

Drei Fakten über Börsenfeiertage

Börsenfeiertage gelten als handelsfreie Tage

Meistens sind Börsen an gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Länderübergreifend unterscheiden sich die Börsenfeiertage

Börsenfeiertage im Handelskalender

Jede Börse veröffentlicht in der Regel einen Handelskalender. Der verrät, an welchen Tagen der Handelsplatz geschlossen ist. Meistens stimmen diese Tage mit den gesetzlichen Nationalfeiertagen überein. Ausnahmen kommen jedoch vor. Zum Beispiel gelten innerhalb der deutschen Bundesländer unterschiedliche Feiertagsregelungen. Die folgenden Tabellen zeigen nationale und internationale Börsenfeiertage – von Frankfurt über New York bis Shanghai.

Börsenfeiertage 2023 in Deutschland

Datum Feiertag 01.01.2023 Neujahr 07.04.2023 Karfreitag 10.04.2023 Ostermontag 01.05.2023 Tag der Arbeit 24.12.2023 Heiligabend 25.12.2023 1. Weihnachtstag 26.12.2023 2. Weihnachtstag 31.12.2023 Silvester

An den folgenden Tagen 2023 ist der Handel an deutschen Börsen eingeschränkt. So ist zum Beispiel die Börse Frankfurt nur bis 20 Uhr (MEZ) offen.

Christi Himmelfahrt (18. Mai 2023)

Pfingstmontag (29. Mai 2023)

Fronleichnam (8. Juni 2023)

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2023)

Börsenfeiertage 2023 in der Schweiz

Datum Feiertag 02.01.2023 Berchtoldstag 07.04.2023 Good Friday 10.04.2023 Easter Monday 01.05.2023 Labour Day 18.05.2023 Ascension Day 29.05.2023 Whitmonday 01.08.2023 National Day 25.12.2023 Christmas 26.12.2023 St. Stephen´s Day

Börsenfeiertage 2023 in Österreich

Datum Feiertag 07.04.2023 Karfreitag 10.04.2023 Ostermontag 01.05.2023 Staatsfeiertag 26.10.2023 Nationalfeiertag 26.12.2023 Stephanstag

Österreich zählt 2023 in etwa so viele Börsenfeiertage wie Deutschland. So steht die Wiener Börse mitunter an Ostern, am Nationalfeiertag und am 26. Dezember 2022 still.

Börsenfeiertage 2023 in den USA

Datum Feiertag 01.01.2023 Neujahr 16.01.2023 Martin Luther King Day 20.02.2023 Washington's Birthday 07.04.2023 Karfreitag 29.05.2023 Memorial Day 20.06.2023 Juneteenth 04.07.2023 Independence Day 04.09.2023 Labor Day 23.11.2023 Thanksgiving 25.12.2023 Christmas Day 31.12.2023 Silvester

An den oben genannten Nationalfeiertagen in den USA sind mitunter die beiden größten Börsen der Welt – die NYSE und die NASDAQ in New York – geschlossen. Am Tag nach Thanksgiving herrschen verkürzte Börsen-Öffnungszeiten. Getradet wird an dem Freitag nur bis 13 Uhr Ortszeit.

Börsenfeiertage 2023 in China (Shanghai)

Datum Feiertag 02.01.2023 New Year 23.01.2023 - 27.01.2023 Chinese New Year 03.04.2023 - 05.04.2023 Qingming Festival 01.05.2023 - 05.05.2023 Chinese Labor Day 22.06.2023 - 23.06.2023 Dragon Boat Festival 29.09.2023 Mid-Autumn Festival 02.10.2023 - 06.10.2023 China National Day

Börsenfeiertage in Japan (Tokio) 2023

Datum Feiertag 02.01.2023 New Year 03.01.2023 Market Holiday 09.01.2023 Coming of Age Day 11.02.2023 National Foundation Day 23.02.2023 Emperor's Birthday 21.03.2023 Vernal Equinox 29.04.2023 Showa Day 03.05.2023 Constitution Memorial Day 04.05.2023 Greenery Day 05.05.2023 Children's Day 17.07.2023 Marine Day 11.08.2023 Mountain Day 18.09.2023 Respect for the Aged Day 23.09.2023 Autumnal Equinox 09.10.2023 Sports Day 03.11.2023 Culture Day 23.11.2023 Labor Thanksgiving Day 31.12.2023 New Year´s Eve

