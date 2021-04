Börsengänge 2021 Welche Unternehmen sich bald an die Börse wagen

2021 wird das Jahr der Börsengänge. Ein Überblick der Unternehmen, die in diesem Jahr einen IPO vollziehen oder eine Neuemission planen.

Die Tradition beim Börsengang: Sobald das Handelssystem den ersten Preis festgestellt hat, wird er durch den Börsensaal gerufen. Im Anschluss läutet ein Vorstand des Börsenneulings die Börsenglocke. (Foto: dpa) Börsengänge 2021

Die Pipeline der Börsengänge ist 2021 ziemlich voll. Analysten rechnen mit mehr IPO-Aktivität, was für Initial Public Offerings steht. Das Handelsblatt zeigt die Kandidaten, die in diesem Jahr weltweit an die Börse gehen könnten. Anleger können sich also neue Unternehmen ins Depot legen.

Den Start haben bereits die SAP-Tochter Qualtrics, das Datingportal Bumble, die Plattform für Gebrauchtwagen Auto1, Vantage Towers und der Rohrleitungsbauer Friedrich Vorwerk gemacht. Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase startete erfolgreich an der US-Börse und wirbelte den Bitcoin-Kurs auf.

Diesen Freitag steht der Börsengang der Laborkette Synlab an, der vermutlich kleiner ausfallen wird als erwartet. Synlab betreibt europaweit mehr als 450 Labore, die zusammen rund 500 Millionen diagnostische Tests für Kliniken und Arztpraxen durchführen. Das Unternehmen sieht sich mit dieser Präsenz als klarer Marktführer in Europa vor den Konkurrenten Sonic, Unilabs, Cerba Healthcare und Eurofins.

Der noch wenig bekannte Softwarehersteller Suse aus Nürnberg hat seinen Börsengang konkretisiert. Die Software, um die sich die knapp 2000 Mitarbeiter kümmern, kommt in zahlreichen Unternehmen und Branchen zum Einsatz, auf Servern und in Fabriken, in Autos und Mammografiegeräten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch Zalando-Konkurrenz About you macht von sich reden und gibt weiter Hinweise auf einen Börsengang noch 2021. Unternehmen wie Daimler Truck oder Roblox haben ihren Börsengang bereits fest geplant.

Bei den anderen Kandidaten handelt es sich um Ankündigungen, die jedoch noch verschoben oder abgesagt werden können. Mit den Erfahrungen der Videokonferenzen in der Pandemie dürfte sich zudem die Zeit für die Abwicklung eines IPOs deutlich verkürzen. Investoren und Emittenten haben gelernt, die Vermarktung des Börsenkandidaten komplett virtuell durchzuführen. Das ermöglicht eine sehr kompakte Marketingphase von zwei bis drei Wochen. Anleger müssen also schnell reagieren.

Hinweis: Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und angepasst. Bei kurzfristigen Änderungen kann es leider zu falschen Angaben kommen. Wir sind dankbar für Hinweise. Sie erreichen uns einfach per Mail oder nutzen Sie die Kommentarfunktion.

Mehr: 2021 wird ein spannender IPO-Jahrgang