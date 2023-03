Börsenumfrage Dax hat nach extremer Stresssituation gute Chance auf weitere Erholung

Die Anleger haben sich offensichtlich an die Turbulenzen im Bankensektor gewöhnt. Das macht weitere Kursgewinne möglich – gleichzeitig wächst aber das Risiko.

Düsseldorf Der jüngste Kursrutsch bei der Deutschen Bank hat den Erholungsversuch am Aktienmarkt abgewürgt. Anlegerinnen und Anleger nehmen das aber erstaunlich gelassen: Ihre Stimmung hat sich auf Wochensicht verbessert, wie das Ergebnis der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment unter knapp 8000 Privatanlegerinnen und -anlegern zeigt.

In der vergangenen Woche war es der Niedergang der Schweizer Großbank Credit Suisse und eine mögliche europäische Bankenkrise gewesen, die die Umfrageteilnehmer beschäftigten. Die Anlegerstimmung (Sentiment) war kurz davor, Angst und Panik anzuzeigen. Nun stieg sie von minus 3,4 auf minus 1,9.

Das mag überraschen. Zwar gab es für die Credit Suisse eine Lösung in Form der Übernahme durch den Konkurrenten UBS. Dafür aber schossen die Kreditausfallversicherungen (CDS) für Anleihen der Deutschen Bank nach oben und der Aktienkurs des Instituts brach um bis zu 14,9 Prozent ein.

Die Anleger verunsichert das aber weit weniger, beobachtet Sentiment-Experte Stephan Heibel. „Sie haben bei der Credit Suisse gesehen, dass es eine Lösung gibt, bei der Kundeneinlagen gerettet werden“, sagt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX. „Vielleicht hat man auch bereits durchschaut, dass heute bei der Deutschen Bank lediglich die CDSs hochgejubelt wurden, ohne dass die Bank tatsächlich in Schwierigkeiten ist.“

Zwar zeigt sich die verbesserte Anlegerstimmung bereits in den Aktienkursen – schließlich legte der deutsche Leitindex Dax in der vergangenen Woche trotz der deutlichen Verluste am Freitag insgesamt um 1,3 Prozent zu. Heibel sieht dennoch weiteres Potenzial: „Die Erleichterung über ausbleibende weitere Ausfälle könnte die eingesetzte Erholung weiter antreiben.“

Dahinter steckt die Überlegung, dass immer noch viele Anleger in Erwartung weiterer Probleme im Bankensektor vorsichtig positioniert sind. Bleiben die befürchteten Hiobsbotschaften aus, würden diese Anleger wieder mutiger und zu potenziellen Käufern. Heibel hält daher an seiner Aussage aus der Vorwoche fest: „Die Aktienmärkte sollten sich nach der extremen Stresssituation eher erholen.“

Er stützt sich dabei auf die aktuellen Umfrageergebnisse, die nicht nur eine verbesserte Anlegerstimmung anzeigen, sondern auch eine rückläufige Verunsicherung. In der Vorwoche hatte der dazugehörige Wert noch beim Mehrmonatshoch von minus 7,7 gelegen. Nun verbesserte er sich auf minus 5,1.

Jedoch blicken die Umfrageteilnehmer skeptischer in die Zukunft: Die Gruppe derer, die beim Leitindex Dax in drei Monaten steigende Kurse erwartet, schrumpfte um zwei Prozentpunkte. Sie wechselten in die Gruppe derer, die sinkende Kurse absieht. Dadurch rutschte die Zukunftserwartung von plus 0,6 auf plus 0,1 ab.

„Anleger fürchten offensichtlich eine erneute Ausverkaufswelle“, schließt Sentimentexperte Heibel daraus. „Die sollte dann aber für Käufe genutzt werden, wenn ich die Umfrage richtig interpretiere.“ Denn die Investitionsbereitschaft sei mit plus 1,6 (Vorwoche plus 2,4) weiterhin hoch. Immer noch mehr als jeder Fünfte will in den kommenden beiden Wochen Aktien kaufen.

Allerdings weist Heibel zugleich darauf hin, dass das Risiko für einen tieferen Kursrutsch gewachsen ist. „Die Gelassenheit, mit der die heutigen Turbulenzen aufgenommen werden, könnte schnell umschlagen, wenn tatsächlich eine weitere Bank in Schieflage gerät“, warnt der Herausgeber des Börsenbriefs Heibel-Ticker.

Denn Privatanlegerinnen und -anleger sichern sich aktuell weniger stark gegen Kursrisiken ab. Das zeigt das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der private Investoren handeln. Während Anfang Februar noch extrem viele Absicherungsprodukte gegen fallende Kurse gekauft wurden, ist diese Absicherungsneigung zuletzt zurückgegangen.

Aktuell liegt das Euwax-Sentiment bei plus eins und zeigt damit ein neutrales Verhalten an. Anleger kaufen also etwas mehr Call-Optionen, mit denen sie von steigenden Kursen profitieren, als Put-Optionen, die bei sinken Kursen im Wert steigen. Anfang Februar hatte der Wert noch bei minus 18 gelegen.

Auch das Put-Call-Verhältnis der europäischen Terminbörse Eurex, über die sich die institutionellen Anleger absichern, zeigt mit einem Wert von 1,6 eine neutrale Verhaltensweise an. Ein deutlicher Kursrutsch könnte also sowohl Profi- auch auch Privatanleger überraschen.

Lage in den USA

Auch in den USA ist die Absicherungsneigung zurückgegangen. Das Put-Call-Verhältnis an der größten Terminbörse in Chicago zeigt eine neutrale Positionierung der Anleger.

Die Fondsmanager bleiben derweil vorsichtig. Ihre Investitionsquote ist auf 53 Prozent leicht angestiegen, bleibt damit aber vergleichsweise defensiv.

Bei den Privatanlegern ist die Stimmung weiterhin schlecht. Die Gruppe der Pessimisten, an der Börse „Bären“ genannt, ist um 28 Prozentpunkte größer als die der optimistischen Bullen.

Der technische „Angst-und-Gier-Indikator“ des S&P 500 zeigt mit 31 Prozent Angst an, Extremwerte sind jedoch erst unter 25 Prozent erreicht. Der „Short Range Oscillator“ des S&P 500 hat sich auf einen moderaten Wert von minus ein Prozent erholt.

Weitere Anlageklassen

Gold: Das Edelmetall hat durch seinen Image als vermeintlich sicherer Hafen von den jüngsten Turbulenzen profitiert. Zwischenzeitlich lag der Preis pro Feinunze bei über 2000 Dollar.

„Die Stimmung hinsichtlich der Goldpreisentwicklung ist gut, Partylaune herrscht vor. In der Vergangenheit hat ein ähnlicher Überschwang zwar auf Sicht von vier Wochen zu einem kleinen Rücksetzer geführt, doch nach sechs Monaten stand der Goldpreis durchschnittlich um fünf Prozent höher.

Öl: Die Sorgen um eine mögliche Bankenkrise und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben den Ölpreis weiter einbrechen lassen. Dementsprechend schlecht sind hier die Anlegerstimmung und die Zukunftserwartung, berichtet Heibel.

Aus Sicht der Sentimenttheorie zeigt das eine mögliche Trendwende an. „Insbesondere bei einer entsprechend pessimistischen Zukunftserwartung folgte in der Vergangenheit meist eine kräftige Ölpreisrally“, sagt Heibel. 34 Mal waren die Erwartungen der Pessimisten in der Vergangenheit so stark wie aktuell, oder sogar noch stärker. Durchschnittlich folgte ein Ölpreisanstieg um 25 Prozent in sechs Monaten – allerdings stand der Ölpreis auch achtmal anschließend niedriger.

Bitcoin: Die bekannteste und älteste Kryptowährung stieg zuletzt stark. Ihre Befürworter erklären das mit der Funktion als „digitales Gold“. Allerdings bewegte sich der Kurs zuletzt eher wie ein Risikoasset entgegengesetzt zu den Zinserwartungen. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut – was aus Sicht der Sentimenttheorie ein Warnsignal ist.

„Die Stimmung schwappt über, die Kursrallye der vergangenen Wochen sorgt für Partylaune“, sagt Heibel. „Eine so positive Stimmung gab es in der Vergangenheit erst fünfmal. Jedes Mal folgte ein Ausverkauf, durchschnittlich verlor der Bitcoin in den darauffolgenden sechs Monaten 24 Prozent.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7800 Teilnehmenden stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben können. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

