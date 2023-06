 Bücher rund um die Geldanlage: Reichtum ist mehr als ein volles Bankkonto

In zwei Neuerscheinungen rund um die Geldanlage geht es um die Formel fürs Glück, um finanziellen Wohlstand à la Warren Buffett und ums Investieren, ohne viel nachzudenken.

Der Auto Niclas Lahmers hat die Formel für Glück gefunden: Reichtum gleich Wohlstand plus Gesundheit plus positive Beziehungen. (Foto: Getty Images [M]) Glück

Düsseldorf Haben Sie in der Schule etwas darüber gelernt, wie sich ein Vermögen aufbauen lässt? Vermutlich nicht. Niclas Lahmers Neuerscheinung „Finanziell intelligenter. Was man Ihnen in der Schule hätte beibringen müssen“ will die Lücke endlich füllen, um das einst nie gelehrte Schulwissen jetzt nachzuholen.

Um es vorwegzunehmen: Der Buchtitel lockt auf eine falsche Fährte. Was der Qualität des Buches jedoch keinen Abbruch tut. Es geht weniger um versäumtes Schulwissen als vielmehr um die Formel für das Glück. Zugegeben, dafür braucht es auch Geld, aber eben nicht nur. Gesucht wird die „echt coole mathematische Formel, mit der sich der Wahnsinn und das Chaos dieses Lebens“ ordnen lassen.

Wahrer Reichtum und Wohlstand besteht für den Diplom-Betriebswirt und Finanzblogger nicht so sehr aus einem vollen Bankkonto und einer hohen Rendite. Stattdessen geht es um die Formel: Reichtum gleich Wohlstand plus Gesundheit plus positive Beziehungen.

