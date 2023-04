 Buffett-Effekt: Anleger aus Übersee kaufen Japan-Aktien in Milliardenhöhe

Der Starinvestor hat seine Beteiligungen an fünf japanischen Konzernen ausgebaut. Damit weckte Warren Buffett das Interesse weiterer Investoren.

Warren Buffett

Düsseldorf Anlegerinnen und Anleger haben nach Äußerungen des Starinvestors Warren Buffett verstärkt in japanische Aktien investiert. In der Handelswoche vom 10. bis zum 14. April kauften sie japanische Aktien im Wert von 1,05 Billionen Yen, umgerechnet 7,83 Milliarden Dollar.

Auslöser war ein Interview der Nachrichtenseite Nikkei mit Buffett während dessen Japanreise. Darin unterstrich der CEO der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sein Vertrauen in die japanischen Märkte.

Buffett gab bekannt, seine Investments in fünf japanische Handelsunternehmen – Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo und Marubeni – auf jeweils 7,4 Prozent der Anteile erhöht zu haben. Er hatte erstmals vor rund drei Jahren in die Unternehmen investiert und seine Anteile zuletzt im November des vergangenen Jahres erhöht. Er sei „sehr stolz“ auf seine Investments in Japan, sagte Buffett.

