Premium Cartier und Co. Darauf kommt es an, wenn Sie in Schmuck investieren wollen Hochkarätiger Schmuck kann als Wertanlage dienen. Doch der Markt ist komplex. Welche Juweliere gefragt sind – und bei welchen Steinen Anleger besonders aufpassen müssen. Katharina Schneider 01.09.2023 - 10:20 Uhr Ob sich ein Schmuckstück als Wertanlage eignet, hängt vor allem davon ab, wer es gefertigt hat und wie hochwertig die Diamanten und Edelsteine sind. (Foto: Imago [M]) Schmuck als Geldanlage Frankfurt Wenn es um Schmuck geht, denken viele Menschen wohl an ihren letzten Besuch beim Juwelier. Dort wollten sie vielleicht ein funkelndes Geschenk aussuchen, um einem Freund oder einer Partnerin Freude zu bereiten. Doch der Schmuckkauf kann auch ganz anders ablaufen, zum Beispiel in einem Auktionshaus. Dort treffen sich Privatleute und Händler, die nach exklusiven Stücken suchen, von denen sie einen Wertzuwachs erwarten. Der Markt für Schmuck als Geldanlageobjekt ist sehr komplex. Die Preise richten sich vor allem nach den verwendeten Edelmetallen und Edelsteinen. Stammt das Stück von einem besonders renommierten Juwelier, oder hat es eine sogenannte „Provenienz", gehörte also einer berühmten Person, steigert dies auch den Wert.