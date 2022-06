CDDC Investoren-Komitee stuft Russland als säumigen Zahler ein

Da das Land versäumt hat, Verzugszinsen zu zahlen, ist der Fall vor dem Komitee CDDC gelandet. Einige Investoren halten weitere Zahlungsausfälle für unvermeidlich.

Russland droht zahlungsunfähig zu werden. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Skyline von Moskau

New York, London Russland gilt in der Finanzwelt als säumiger Zahler. Weil das Land Verzugszinsen auf eine verzögerte Rückzahlung von Staatsanleihen nicht beglichen habe, sei ein „Failure to Pay Credit Event“ eingetreten, teilte das Investoren-Komitee CDDC am Mittwoch mit. Dadurch können Käufer von Zahlungsausfall-Versicherungen ihren Schaden bei Anbietern dieser sogenannten Credit Default Swaps (CDS) geltend machen.

Im Konkreten Fall ging es um ein Volumen von 1,9 Millionen Dollar. Russland, das wegen westlicher Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine nur eingeschränkt Devisengeschäfte tätigen kann, hatte einen Anfang April fälligen Bond erst kurz vor Ablauf der Nachfrist am 2. Mai zurückgezahlt.

Da die genannten Verzugszinsen darin nicht enthalten waren, hatten Gläubiger den Fall dem CDDC vorgelegt. Das Gremium will die Causa Russland den Angaben zufolge am Montag erneut erörtern.

