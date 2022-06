Charity-Auktion Mehr als zwei Millionen Dollar für ein Abendessen mit Milliardär Buffett

Seit Jahren werden Dinner mit dem bekannten US-Investor Buffett meistbietend versteigert, für einen wohltätigen Zweck natürlich. Die diesjährige Auktion endet am 17. Juni.

Fragen zu aktuellen und zukünftigen Investitionsplänen sind während des Charity-Abendessens mit dem US-Investor ein Tabu. (Foto: Reuters) Warren Buffett

Die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke mit dem Warren Buffett zu speisen, ist bereits mehr als zwei Millionen Dollar wert. Und es könnte mehr werden. Am Montag wurde 2,35 Millionen Dollar für ein Abendessen mit dem Milliardär und bis zu sieben anderen Gästen in dem „Smith & Wollensky Steakhouse“ in Manhattan geboten. Die diesjährige Auktion für den Termin mit dem Starinvestor begann am Sonntagabend auf der Online-Plattform eBay und endet am 17. Juni. Innerhalb von sieben Stunden wurde der siebenstellige Betrag erreicht.

Buffett trägt den Spitznamen „Das Orakel von Omaha“ und ist dafür bekannt, sich an der Börse meistens richtig zu entscheiden. Seine Investitionen werden daher von Anlegern aufmerksam verfolgt. Fragen zu aktuellen und zukünftigen Investitionsplanen sind während des Abendessens aber Tabu. Ansonsten könne man sich mit dem fünfreichsten Mann der Welt - dessen Vermögen auf 106 Milliarden Dollar geschätzt wird - über alles unterhalten, hieß es.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen