Chart des Tages 165 Prozent Kursplus am ersten Handelstag: Cannabis-Start-up macht Anleger high

165 Prozent Kursplus am ersten Handelstag: Cannabis-Start-up macht Anleger high

Cantourage hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebut hingelegt. Die Aktie des Cannabis-Anbieters war im Tagesverlauf zwischenzeitlich dreimal so viel wert wie am Morgen.

