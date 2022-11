Chart des Tages Analysten sind „fassungslos“ – Aktie der Credit Suisse fällt auf Rekordtief

Die massiven Abflüsse von Kundengeldern haben dem Kurs der Credit Suisse ordentlich zugesetzt. Am Freitag rutschte das Papier der Schweizer Großbank auf ein neues Rekordtief.

Düsseldorf Die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse ist seit Jahresanfang bereits um mehr als 60 Prozent abgerutscht. Die massiven Abflüsse von Kundengeldern, die die Credit Suisse in dieser Woche meldete, gingen nicht spurlos am Aktienkurs des Geldhauses vorbei.

Das Papier rutschte am Freitag zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent ab und erreichte mit 3,37 Schweizer Franken ein neues Rekordtief. Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits 62 Prozent an Wert verloren. Nach Unternehmensangaben haben die Kunden in den ersten sechs Wochen des vierten Quartals rund 84 Milliarden Franken abgezogen.

Besonders ausgeprägt waren die Abflüsse in der Vermögensverwaltung mit zehn Prozent der verwalteten Vermögen. Andreas Venditti, Analyst bei der Schweizer Bank Vontobel, zeigte sich „fassungslos“ über die Abflüsse und sagte voraus, dass die Credit Suisse im nächsten Jahr aufgrund der hohen Finanzierungskosten erneut einen Verlust ausweisen werde. Er senkte sein Kursziel auf von vier auf 3,5 Franken.

