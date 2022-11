Chart des Tages Analystenschätzungen beflügeln Aktie von CTS Eventim

Der Ticketvermarkter profitiert von positiven Analystenurteilen. Seit Beginn der Börsenrally Ende September hat sich der Wert der Aktie fast verdoppelt.

Frankfurt Die Aktie des Ticketvermarkters CTS Eventim gehörte mit einem Plus von in der Spitze fünf Prozent am Mittwoch erneut zu den größten Gewinnern im MDax. Sie kostete zwischenzeitlich bis zu 59,75 Euro.

Baader Helvea hatte die Aktie von „verkaufen“ auf „kaufen“ hochgestuft. Der Broker Redburn, der die Aktie zuvor nicht bewertete, rät seit Mittwoch ebenfalls zum Kauf.

Vergangene Woche hatte CTS Eventim dank des wieder anziehenden Geschäfts mit Liveveranstaltungen und Konzerten eine Vervierfachung des Nettogewinns von 31,5 Millionen auf fast 129 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres verkündet.

Seite Ende September hat die CTS-Eventim-Aktie fast 45 Prozent zugelegt und damit mehr als doppelt so viel wie der MDax. Das Kursziel der Baader Bank mit Sicht auf zwölf Monate liegt mit 60 Euro nur noch wenig über dem aktuellen Kurs. Am optimistischsten ist Exane BNP Paribas mit einem Kursziel von 80 Euro.

