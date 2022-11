Chart des Tages Ausblick stützt AO-World-Aktie

Der Online-Elektronikhändler legt schwache Zahlen vor, ist aber optimistisch für das nächste Halbjahr. Die Aktie erreicht den höchsten Stand seit Anfang Juli.

Seit Januar hat die Aktie des Elektronikhändlers rund 45 Prozent verloren. (Foto: Reuters) AO World

Frankfurt Die Aktie des britischen Online-Elektronikhändlers AO World ist am Dienstag an der Londoner Börse um bis zu 16,5 Prozent in die Höhe geschnellt. Mit in der Spitze 61 britischen Pfund erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Anfang Juli. Auslöser dafür war ein positiver Ausblick.

Das Management des auf Haushaltselektronik spezialisierten Onlinehändlers geht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr den oberen Bereich der im August avisierten Gewinnspanne von 20 Millionen bis 30 Millionen Pfund zu erreichen. Grund dafür seien unter anderem gesenkte Kosten.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres, das bei AO World im September endet, sank der Gewinn indes um elf Prozent auf neun Millionen Pfund. Der Umsatz ging um 17 Prozent auf gut 546 Millionen Pfund zurück. Das bislang schwächere Geschäft spiegelt sich trotz des Anstiegs am Dienstag auch im Aktienkurs wider. Seit Januar hat die zu den britischen Nebenwerten zählende Aktie rund 45 Prozent verloren.

