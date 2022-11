 Chart des Tages: Höheres Kursziel beflügelt Aktie von Delivery Hero

Die Aktie des Online-Lieferdienstes gehört zu den größten Tagesgewinnern im MDax. Ausschlaggebend dafür war die Anhebung des Kursziels durch einen Analysten.

Seit Mitte Mai konnte das Papier des Lieferdienstes mehr als 60 Prozent zulegen. (Foto: dpa) Delivery Hero

Düsseldorf Die Aktie des Online-Essenslieferanten Delivery Hero liegt seit Jahresanfang noch 58 Prozent im Minus, hat jedoch seit Mitte Mai unter dem Strich mehr als 60 Prozent zugelegt. Auch am Mittwoch gehörte sie mit einem Plus von in der Spitze mehr als sechs Prozent auf 41,92 Euro zu den größten Gewinnern im MDax der 50 größten deutschen Nebenwerte.

Zuvor hatte die kanadische RBC ihr Zwölf-Monats-Kursziel für die Aktie um zehn auf 85 Euro erhöht. RBC-Analystin Sherri Malek hält Delivery Hero dank der führenden Branchenstellung geschäftlich für gut positioniert. Das durchschnittliche Kursziel der 23 Analystinnen und Analysten, die Delivery Hero covern, liegt laut Informationsdienst Bloomberg bei 64,74 Euro.

Dabei raten knapp 80 Prozent der Banken zum Kauf der Aktie, die im vergangenen Juni aus dem Dax in den MDax abgestiegen ist. Da Delivery Hero noch nicht profitabel ist, ist ein Wiederaufstieg noch nicht möglich.

