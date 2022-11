Chart des Tages Kursziel angehoben: MTU-Aktie profitiert von Analystenbewertung

Der positive Ausblick des Konzerns überzeugt Anleger und Analysten. Die Aktie des Triebwerkbauers gehörte am Freitag zu den größten Gewinnern im Dax.

Bis zum Jahr 2025 peilt der Konzern einen um Sonderposten bereinigten Betriebsgewinn von rund einer Milliarde Euro an. (Foto: dpa) MTU

Düsseldorf Die Aktie des Triebwerkbauers MTU Aero Engines gehörte am Freitag mit einem Plus von rund drei Prozent erneut zu den größten Gewinnern im Dax, nachdem sie am Vortag bereits mehr als vier Prozent zugelegt hatte. Dabei wirkte zum Wochenausklang der positive mittelfristige Ausblick nach, den MTU am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz in London gegeben hatte.

Bis zum Jahr 2025 peilt der Münchner Konzern vor dem Hintergrund eines sich erholenden Luftfahrtsektors einen um Sonderposten bereinigten Betriebsgewinn von rund einer Milliarde Euro an. Dabei soll der entsprechende Gewinn im kommenden Jahr zunächst um einen niedrigen 20er-Prozentsatz zulegen. 2024 soll dann der bisherige Rekord von 757 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 übertroffen werden.

