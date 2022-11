Chart des Tages Lockerung der Corona-Politik? – Kurserholung bei China-Aktien

Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Politik in China sorgen für Optimismus bei Anlegern. Analysten zeigen sich allerdings skeptisch.

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Politik. (Foto: dpa) Corona in China

Frankfurt Hoffnungen auf eine Lockerung der strengen Coronapolitik haben am Freitag eine Rally am chinesischen Aktienmarkt ausgelöst. Der „Hang Seng China Enterprises Index“ chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, stieg um sechs Prozent.

Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Lockerung der Coronapolitik im März hindeuteten, hatten die ganze Woche für Optimismus gesorgt. Am Freitag wurde dieser vom Auftritt Guang Zengs gestützt, dem ehemaligen chinesischen Chefexperten für Epidemiologie.

Das erwischte Shortseller auf dem falschen Fuß, erklärt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Viele, die auf weiter fallende Kurse gewettet haben, müssen diese Wetten jetzt in den steigenden Markt hinein schließen.“

Analysten zeigten sich allerdings skeptisch. „Der Optimismus hängt lediglich mit der Beseitigung von manchen Ängsten zusammen, die die Investoren über eine längere Zeit hatten. Aber der Ausblick ist wirklich gemischt“, sagte Peiqian Liu, Ökonomin bei der Bank NatWest.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen