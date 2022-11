Chart des Tages Massiver Einbruch bei Dr. Martens

Der Aktienkurs des Kultschuh-Herstellers stürzt um bis zu 29 Prozent ab. Grund dafür sind auch Aussichten auf ein schwaches Vorweihnachtsgeschäft.

Frankfurt Ein schleppendes Vorweihnachtsgeschäft, höhere Investitionen und der starke Dollar belasten die Geschäfte des Schuhherstellers Dr. Martens. Die Kerngewinnspanne für das im März endende Geschäftsjahr wird laut Unternehmensangaben zwischen einem und 2,5 Prozentpunkten niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Diese Aussichten und schwächer als erwartete Halbjahreszahlen ließen die Aktie an der Londoner Börse am Donnerstag um bis zu 29 Prozent einbrechen. Einen so großen Tagesverlust musste die Aktie der für ihre kultigen Boots mit der gelben Naht bekannten Firma noch nie verzeichnen.

Analyst Edouard Aubin sieht in den schwächeren Zahlen von Dr. Martens ein Zeichen dafür, dass die Inflation und die schwächere Wirtschaft nicht spurlos an der Mittelschicht vorbeigehen. Seit Jahresanfang hat die Aktie etwa die Hälfte an Wert verloren. Die meisten Analysten raten unverändert zum Kauf der Aktie, Aubin bestätigte seine Halteempfehlung.

