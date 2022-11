Chart des Tages Preissenkungen in China sorgen für Kursrutsch bei Mercedes-Benz

Der Autohersteller muss die Preise für Elektroautos in China deutlich senken. Die Papiere von Mercedes-Benz verloren daraufhin am Mittwoch deutlich.

Der Preis für die elektrische Luxuslimousine EQS sank von umgerechnet rund 160.000 Euro um elf bis 22 Prozent. (Foto: Reuters) EQS

Düsseldorf Die Aktien von Mercedes-Benz waren am Mittwoch der große Verlierer bei den Dax-Werten. Der Kurs gab zwischenzeitlich über sieben Prozent nach. Denn der Autohersteller musste in China erhebliche Preissenkungen bei zwei Elektromodellen vornehmen.

Auf der Website von Mercedes-Benz in China hieß es, die Preise würden ab Mittwoch an die sich ständig ändernde Marktnachfrage in China „angepasst“. Der Preis für die elektrische Luxuslimousine EQS sank demnach von umgerechnet rund 160.000 Euro um elf bis 22 Prozent, der des EQE um neun Prozent. Als Erstes hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

Am noch kleinen, aber schnell wachsenden Markt für E-Autos in China dominieren derzeit chinesische Hersteller mit günstigen kleineren Modellen, während die westlichen Autobauer ihr Geld mit Verbrennern verdienen. Hier sind die deutschen Premium-Autobauer noch führend.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen