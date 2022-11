Chart des Tages Schwache Quartalszahlen belasten Buoygues-Aktie

Der französische Mischkonzern hat laut aktueller Zahlen weniger Gewinn erwirtschaftet als erwartet. Die Aktie verlor sechs Prozent.

Der französische Mischkonzern steckt in der Krise. (Foto: Reuters) Baustelle in Paris

Düsseldorf Die Aktie des französischen Mischkonzerns Bouygues war mit einem Abschlag von in der Spitze 6,5 Prozent der größte Verlierer in Frankreichs Leitindex CAC 40. Der Nettogewinn von Bouygues fiel in den ersten neun Monaten mit 537 Millionen Euro geringer aus als erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Seit Januar verlor die Aktie 8,7 Prozent und damit etwas mehr als der CAC 40.

