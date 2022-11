Chart des Tages Spitzenwert im SDax: Stellenabbau sorgt für Kurssprung bei Schaeffler

Der wachsende Markt für E-Mobilität setzt Auto-Zulieferer unter Druck. Der Konzern baut erneut Stellen ab – bei Anlegern kommt die Nachricht gut an.

Der Zulieferer erwartet eine beschleunigte Transformation. (Foto: dpa) Schaeffler-Logo

Düsseldorf Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat die Aktionäre am Dienstag mit überraschend starken Zahlen und der geplanten Streichung von weltweit 1300 Stellen in der Autosparte überzeugt. Die Aktien zogen in der Spitze um zehn Prozent an und führten damit den Kleinwerteindex SDax an.

Die Analysten der US-Bank JP Morgan lobten, Schaeffler habe ein „widerstandsfähiges“ drittes Quartal in einem schwierigen operativen Umfeld verzeichnet. Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern bei seiner Prognose eines Umsatzwachstums von sechs bis acht Prozent.

Das Unternehmen begründete die Maßnahme, bis 2026 weitere 1300 seiner weltweit knapp 83.000 Stellen abzubauen, mit einer schneller als erwarteten Transformation weg von Verbrenner-Antrieben hin zur E-Mobilität.

Es ist das zweite Transformationsprogramm innerhalb kurzer Zeit bei dem fränkischen Konzern. 2020 hatte Schaeffler den Abbau von 4400 Stellen bekannt gegeben.

