Chart des Tages Starke Nike-Zahlen helfen Puma-Aktie

Der Sportartikelhersteller Nike verzeichnet dank seiner übertroffenen Umsatzprognose einen starken Kursgewinn. Anleger greifen auch bei der Adidas-Aktie zu.

Ein guter Tag an der Börse für das deutsche Unternehmen. (Foto: imago images/foto2press) Puma

Deutsche Sportartikelhersteller haben am Mittwoch von starken Zahlen des US-Rivalen Nike profitiert. Die Aktien von Puma lagen mit einem Plus von mehr als acht Prozent an der Spitze des Nebenwerteindex MDax. Adidas-Aktien zählten im Leitindex Dax ebenso zu den größten Favoriten.

Auch die Aktie von JD Sports legte im frühen US-Handel deutlich zu. Nike, das weltweit größte Sportbekleidungsunternehmen, hat seine Umsatzprognose für das zweite Geschäftsquartal deutlich übertroffen. Eine starke Entwicklung in den USA glich die Schwäche auf dem chinesischen Markt mehr als aus.

Puma notiert seit Anfang der Woche nur noch im MDax. Das Unternehmen verlor seinen Platz in der ersten Börsenliga an den Sportwagenbauer Porsche. Analysten sind jedoch optimistisch für den kurzfristigen Geschäftsverlauf.

