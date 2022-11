Chart des Tages Vodafone-Aktie gerät unter Druck

Der britische Mobilfunkkonzern erwartet angesichts höherer Energiekosten und einer schwächelnden Wirtschaft weniger Gewinn. Fortschritte gibt es an anderer Stelle.

Düsseldorf Um mehr als acht Prozent lag die Aktie von Vodafone am Dienstag zeitweise im Minus. Vorausgegangen war eine Absenkung der Gewinnprognose. Wegen höherer Energiekosten und schwächelnder Wirtschaft erwartet der Vorstand nun im Bilanzjahr 2022/2023 Gewinne am unteren Ende der Prognosespanne, wie der britische Mobilfunker mitteilte. In den ersten sechs Monaten sank der bereinigte Gewinn um 2,6 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis werde nun wohl bei 15,0 bis 15,2 Milliarden Euro liegen statt bei 15,0 bis 15,5 Milliarden, erklärte Konzernchef Nick Read. Ausschlaggebend war dabei vor allem die schwächere Prognose für Deutschland, den größten Einzelmarkt des Konzerns.

Read betonte aber, die Gespräche mit dem Mobilfunkanbieter Three, der zu CK Hutchinson in Hongkong gehört, über eine Zusammenlegung des Geschäfts in Großbritannien machten „gute Fortschritte“.

