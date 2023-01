 Chartanalyse: Charttechniker sehen 2023 gute Chancen für Dax-Kursrekorde

Der deutsche Leitindex startet mit Gewinnen ins Jahr, allen Krisenindikatoren zum Trotz. Und charttechnische Analysten sehen Signale, dass der Dax 2023 noch weiter steigt. Doch es gibt Skeptiker.

Der Dax ist in guter Verfassung für das neue Jahr. (Foto: Reuters) Börse Frankfurt

Düsseldorf Allen Krisen und Abschwungserwartungen zum Trotz könnte 2023 ein gutes Jahr für Aktien werden. Und das nicht nur in den ersten zwei Wochen nach Silvester, in denen der Dax um acht Prozent gestiegen ist. Auch in den restlichen elfeinhalb Monaten dürfen Anlegerinnen und Anleger mit steigenden Kursen rechnen – zumindest wenn man dem Votum technischer Analysten vertraut, die das Handelsblatt zu den Perspektiven an der Börse befragt hat.

„Die Chancen stehen gut, Rekordhochs zu erreichen. Ziel sind 16.830 Punkte in diesem Jahr“, sagt beispielsweise Frederik Altmann vom Brokerhaus Alpha. „Hält sich der Dax nachhaltig oberhalb von 14.800 Punkten, gerät das Allzeithoch in Sicht“, prognostiziert auch Karin Roller, Börsenhändlerin und Vorstandsmitglied der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen