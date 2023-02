Die Künstliche Intelligenz hinter ChatGPT birgt viele Chancen – auch für die großen Tech-Konzerne und ihre Aktien. Gleichzeitig entstehen neue Risiken, und viele Fragen bleiben offen.

Frankfurt Die Künstliche Intelligenz (KI), die dem neuen Dialogsystem ChatGPT zugrunde liegt, mischt auch die Börse auf. Denn sie hat einen Zweikampf der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft entfacht, die in den Portfolios vieler Anleger prominent vertreten sind.

Microsoft hat zehn Milliarden Dollar in OpenAI investiert, das Unternehmen also, das ChatGPT erfand und Ende November herausbrachte. Der Google-Mutterkonzern Alphabet stellte Anfang Februar eine ähnliche Technologie vor: die KI-Anwendung Bard. Allerdings hat Bard bei einer Präsentation am vergangenen Mittwoch gepatzt und eine falsche Aussage getroffen, als das System zu astronomischen Teleskopen befragt wurde. Alphabet verlor daraufhin innerhalb von zwei Tagen rund 170 Milliarden Dollar an Wert. Die Anleger deuteten den Patzer als Zeichen für die Anfälligkeit des Systems.

Das zeigt: An den Märkten ist KI ein Zukunftsthema mit Chancen für Anleger, aber es gibt auch Risiken. Und noch ist nicht geklärt: Wer wird das Segment anführen?

