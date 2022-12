Dax 40 Rasanter Aufstieg in zehn Wochen – Börsenneuling Porsche kommt für Puma in den Dax

In zwei Wochen verdrängt der Sportwagenbauer Porsche den Sportartikelhersteller Puma aus dem Dax. Im MDax gibt es einen, im SDax zwei Aufsteiger.

Die Volkswagen-Tochter drängt in den Dax. (Foto: AP) Porsche

Frankfurt Jetzt ist es amtlich: Knapp drei Monate nach dem Gang an die Börse wird der Sportwagenbauer Porsche in den Dax aufsteigen. Das hat die Deutsche Börse am späten Montagabend im Zuge ihrer quartalsmäßigen Indexüberprüfung bekannt gegeben. Weichen muss dafür der Sportartikelhersteller Puma. Er wird nach der Indexumstellung am 19. Dezember im MDax der 50 größten Nebenwerte notieren.

Volkswagen hatte seine Tochter Porsche erst am 29. September an die Börse gebracht. Mit 9,4 Milliarden Euro war es der größte Börsengang in Europa seit elf Jahren.

Da sich der Platz in einem Index nach dem Börsenwert der frei gehandelten Aktien richtet, galt Porsche von vornherein als Dax-Kandidat. Die Aktie hat seit dem Börsengang rund 30 Prozent auf rund 107 Euro zugelegt – daher war Porsche der Dax-Platz nicht mehr zu nehmen.

