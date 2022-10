An den Börsen hat sich die Stimmung aufgehellt, die Kurse sind zuletzt gestiegen. Eine Handelsblatt-Analyse zeigt allerdings: Die Erholung steht auf wackligen Beinen.

Lohnt sich jetzt der Einstieg in den Dax? (Foto: dpa) Bulle und Bär

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat sich mit einem fulminanten Wochenstart von seinem Jahrestief entfernt. In der Spitze ging es um fast 800 Punkte aufwärts.

Das wirft die Frage auf, ob die tiefsten Kurse am Aktienmarkt in der laufenden Korrektur bereits erreicht wurden. Das aktuelle Jahrestief liegt im Dax bei 11.863 Punkten und datiert vom 28. September. Aktuell steht der Dax bei rund 12.500 Punkten. Lohnt sich jetzt also der Einstieg?

Um sich einer Antwort auf diese Frage anzunähern, hat das Handelsblatt mit verschiedenen Experten gesprochen und insgesamt sechs Indikatoren untersucht. Lesen Sie im Folgenden, wie die aktuelle Erholungsrally aus Sicht von Charttechnik, Dax-Historie, Aktienbewertungen, Anlegerstimmung sowie der Bewegung am Termin- und Anleihemarkt einzuordnen ist.

Charttechnik: Dax im intakten Abwärtstrend

