 Dax: Historie gibt Anlegern Hoffnung auf günstigere Einstiegskurse

2023 ist das bislang viertbeste Börsenjahr in der Geschichte des Dax. Für das übrige Jahr ist das zwar ein gutes Omen – die Kurse könnten aber noch fallen.

Vor dem deutschen Aktienmarkt liegen jetzt die beiden schwierigsten Börsenmonate. (Foto: dpa) Blick in die Glaskugel

Düsseldorf Nach seinem Ende Juli aufgestellten Rekord hat der Dax in den ersten August-Tagen deutlich nachgegeben: Am Mittwoch fiel der Leitindex sogar kurzzeitig unter 16.000 Punkte, ausgelöst durch die Fitch-Abwertung der USA. Der schwache Beginn ist nicht unüblich: Aus historischer Sicht haben die beiden schlechtesten Börsenmonate begonnen – das könnte der Anfang eines ausgeprägten Kursrücksetzers sein.

Dass der Blick auf die Dax-Historie sich lohnen kann, zeigte die Vorschau für Juli. Hier hieß es: „Innerhalb des Monats können die Kurse sogar noch deutlicher steigen: Würde der Dax sich in diesem Jahr genauso verhalten wie im historischen Durchschnitt, würde das Kurse (im Börsenmonat Juli, Anmerkung der Redaktion) von bis zu 16.471 Punkten bedeuten. Das wäre ein neues Rekordhoch. Für bereits investierte Börsianer bedeutet diese Statistik, dass es sich lohnen kann, investiert zu bleiben.“

Dass es sich tatsächlich lohnte, hat das Rekordhoch von 16.528 Punkten gezeigt. Lesen Sie hier, welche Rückschlüsse für die weitere Entwicklung des Dax die Historie zulässt.

Dax: Bisherige Gewinne als gutes Omen

2023 ist bislang ein sehr gutes Börsenjahr, wie die Historie zeigt. Seit Jahresbeginn ging es um 18 Prozent aufwärts. Stärker stieg der Dax in seiner Geschichte nur drei Mal: 1997, 1998 und 2003.

Dabei sind die bisherigen Gewinne ein gutes Omen: In ähnlich starken Börsenjahren wie 2003 oder auch 1989 und 1993 ging es im weiteren Jahresverlauf noch kräftig nach oben.



Deutlich tiefer stand der Dax Ende Dezember in den guten Börsenjahren nur 1998, als er noch um fast 15 Prozent einbrach. Allerdings war der Dax zuvor auch mehr als doppelt so stark wie heute gestiegen.

Ähnlich positiv ist das Ergebnis, wenn man auf alle Börsenjahre schaut, in denen der Dax in den ersten sieben Monaten gestiegen ist. Das war immerhin in 24 von 34 Jahren der Fall: 16 Mal legte der Dax dann noch weiter zu. Der Dax hat aus historischer Sicht also eine Chance von zwei Dritteln, dass er am Jahresende höher steht als Ende Juli. Im Schnitt geht es noch um rund 13 Prozent aufwärts.

Dax-Rekorde im August sind selten

Sollte der Dax über sein Juli-Hoch steigen, würde das gleichzeitig einen neuen Rekordstand bedeuten. Ein Rekord im August ist aber extrem selten. Werden die ersten anderthalb Jahre der Dax-Berechnung nicht beachtet, weil es vom 1. Juli 1988 bis Ende 1989 quasi jeden Monat ein neues Hoch gab, zeigt sich nur ein Jahr, in dem der Leitindex im August ein neues Rekordhoch erreichte.

Das war 1997. Damals kletterte der Dax Anfang des Monats auf den damaligen Rekordstand von 4477 Zählern, rutschte anschließend aber über 20 Prozent ab. Doch der Vergleich mit 2023 hinkt, weil der Dax 1997 Anfang August bereits 65 Prozent im Plus lag, also genügend Potenzial für einen Kursrutsch besaß.

Das ist in diesem Jahr anders. Das deutsche Börsenbarometer hat seit Jahresanfang ein Plus von 18 Prozent erreicht. Das zeigt eine moderatere Aufwärtsentwicklung an.

Auch im September gab es seit der Jahrtausendwende bis auf eine Ausnahme keine nachhaltigen Dax-Rekordstände. Lediglich Mitte September 2013 kletterte der Leitindex auf sein damaliges neues Rekordhoch von 8770 Punkten, gab anschließend bis Ende September drei Prozent nach, um danach seine Rekordjagd fortzusetzen.

Rücksetzer ist nun wahrscheinlich

Wahrscheinlicher als eine Fortsetzung der Rekordjagd ist damit aus Sicht der Börsenhistorie ein Kursrücksetzer. Denn nun folgen die beiden schlechtesten Börsenmonate: Im August geht es im Schnitt um zwei Prozent abwärts, im September um weitere 2,1 Prozent – insgesamt im Schnitt um 4,8 Prozent, was vom Juli-Schlusskurs aus einen Stand von 15.657 Punkten bedeuten würde.



Zwar verzerrt das extrem schwache Ergebnis einzelner Jahre die Gesamtperformance: 1990, 1998, 2001, 2002 und 2011 brachen die Kurse jeweils um mehr als 20 Prozent ein. Tatsächlich ist der Dax in 16 von 34 Fällen bis Ende September sogar gestiegen. In der Zwischenzeit ging es allerdings nahezu immer runter.

In 30 von 34 Jahren fiel der Dax während der beiden Monate unter seinen Endstand von Juli. Im Schnitt ging es um neun Prozent abwärts. Das würde in diesem Jahr Kurse von 14.904 Punkten bedeuten.

In den guten Börsenjahren sieht die Bilanz etwas besser aus. Schaut man nur auf die 24 Jahre mit positivem Dax-Verlauf bis Ende Juli, verringert sich das Minus bis Ende September auf 2,9 Prozent. Und das Verlaufstief liegt auf Schlusskursbasis bis dahin nur rund sieben Prozent tiefer.

Was dabei auffällt: Ausgerechnet die drei Börsenjahre, die noch besser liefen als 2023, weisen mit die höchsten Verluste auf. 1997 und 1998 war es jeweils ein Minus von rund sechs Prozent, 2003 sogar von fast 24 Prozent.



Nur in drei Fällen fiel der Dax nicht mehr unter den Endstand von Juli zurück, sodass Anleger aus historischer Sicht eine 88-prozentige Chance haben, in den kommenden zwei Monaten noch mal günstigere Einstiegskurse zu sehen. Allerdings gibt es Grund zur Vorsicht: Ausgerechnet die beiden Börsenjahre 1989 und 1993, in denen sich der Dax in den ersten sieben Monaten ähnlich stark entwickelte wie 2023, gehören zu den Jahren, in denen es nicht mehr abwärtsging.

Die bisherige Kursentwicklung in diesem Jahr hat zudem gezeigt, dass die Zeitfenster für einen Einstieg mitunter klein sind. So fiel der Dax im Juli zwar noch einmal unter den Schlusskurs von Ende Mai und lieferte damit die laut Dax-Historie wahrscheinliche Einstiegschance, allerdings war sie von kurzer Dauer: Lediglich am 6. und 7. Juli notierte der Index unter 15.500 Punkten.

Diese Möglichkeit gilt es auch diesmal in Betracht zu ziehen. Auch wenn sich die Tiefpunkte in den letzten beiden September-Wochen ballen – in 15 Jahren war das der Fall –, kann der Dax die Zwischentiefs schon früh erreichen. In der Hälfte aller Jahre war das bereits im August der Fall.

Keine Torschlusspanik beim Jahreshoch im Juli

Das aktuelle Börsenjahr weist aber noch eine Besonderheit auf, die einen Blick wert ist: Es gab im Juli ein vorläufiges Jahreshoch. Das ist eher selten, weil die Monate Mai bis Oktober die deutlich schwächere Hälfte der Börsenjahre sind. Insgesamt gab es nur in 14 von 34 Dax-Jahren ein Jahreshoch im Juli.

Und diese Statistik kann allen Anlegerinnen und Anlegern Hoffnung machen, die die laufende Rally verpasst haben und nun auf einen Einstiegszeitpunkt warten: Nur einmal, nämlich 1989, fiel der Dax im August und September nicht mehr unter sein Rekordhoch zurück. Und auch damals stiegen die Kurse anschließend nicht weiter, sondern fielen stattdessen im Oktober.

In den restlichen 13 Fällen fanden sich bereits im August oder September günstigere Einstiegskurse, im Schnitt lagen sie um acht Prozent tiefer. Besonders deutlich ging es dabei in den Jahren 1997 bis 1999 sowie 2014 und 2019 zurück, als die Kurse in den beiden Monaten um zehn Prozent oder mehr nachgaben.

Das Jahr 2019 ist dabei aus heutiger Sicht besonders interessant, weil es wie auch 2023 auf ein schlechtes Börsenjahr folgte. Damals wie heute stiegen die Kurse anschließend deutlich, ehe sich die Wachstumsdynamik zum Sommer hin abschwächte. 2019 erreichte der Dax Anfang Juli sein Jahreshoch, also dreieinhalb Wochen früher als dieses Jahr, und gab dann anschließend bis Mitte August um zehn Prozent nach, ehe im letzten Quartal eine Jahresendrally folgte.

Gold als Alternative zum Dax

Insgesamt verliefen die beiden Börsenmonate August und September im Rückblick aller Dax-Jahre so schwach, dass Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse bei HSBC Deutschland, eine simple alternative Handelsstrategie entwickelt hat, um eine höhere Perfomance zu erzielen: Anleger setzen von Oktober bis Juli auf den Dax, in den verbleibenden zwei Monaten auf Gold.

Die Rückrechnung seit der Jahrtausendwende ergab: Bei einem Einsatz von einem Euro in den vergangenen 23 Jahre hätten Anleger bis zum 30. Mai 2023 9,49 Euro zurückgezahlt bekommen – mehr als die vierfache Performance im Vergleich zu jenen, die nur im Dax investiert waren. 16 der vergangenen 23 Jahre konnte die kombinierte Dax-Gold-Strategie im Plus abschließen, eine Trefferquote von fast 70 Prozent.

Erstpublikation: 02.08.2023, 13:07 Uhr.