 Dax: Kursrutsch am Aktienmarkt? Experten erwarten Sturz auf 12.000 Punkte

Trotz Dax-Rekord warnen prominente Experten vor einem Rückschlag am Aktienmarkt. Doch die Zweifler verraten auch, welche Anlagen krisenresistent sind.

Europas Aktienmärkte haben in den vergangenen Monaten ansehnliche Kursgewinne gesehen – doch viele Experten trauen dem Aufschwung nicht. (Foto: Reuters) Der Frankfurter Börsensaal

Frankfurt Viele Aktienbörsen notieren nahe ihren historischen Hochs. Erst Mitte Mai hat der Dax einen neuen Rekord aufgestellt, gegenüber dem Tief im letzten Herbst hat der deutsche Leitindex ein Drittel an Wert gewonnen. Einige Marktstrategen beäugten den spektakulären Aufschwung an den Börsen bereits zu Jahresbeginn misstrauisch. Sie prognostizierten einen Absturz im ersten Halbjahr.

Doch die Korrektur fand nicht statt – bisher jedenfalls. Die Skeptiker fürchten, dass der Abschwung nur aufgeschoben ist. Ihre These: Kommt es zu einer Rezession in Europa und den USA, droht an den Aktienbörsen ein herber Rückschlag. Zu den Warnern zählen Strategen von Amundi, DJE Kapital, Allianz und Sentix.

Die Experten geben auch Hinweise, wie Anleger gut durch die potenzielle Krise kommen. Als beste Wahl gelten Titel aus den defensiven Branchen Versorger, Infrastruktur, Öl und Gas sowie die zuletzt stark im Kurs gefallenen Banken. Auch Anleihen stehen nach den stark gestiegenen Zinsen auf dieser Liste.

