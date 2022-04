Dax-Prognosen Maximal 16.200 Punkte: Wo Aktienstrategen den Dax in den nächsten zwölf Monaten sehen

Marktstrategen haben ihre Dax-Prognosen deutlich gesenkt. Gleichzeitig sind sie jedoch vorsichtig optimistisch – unter anderem angesichts der Bewertung.

Frankfurt Die gute Nachricht zuerst: Trotz aller Unsicherheiten und Schwankungen an den Börsen rechnen Experten nicht mit einem nachhaltigen Einbruch der Aktienmärkte. Das ist das Ergebnis der halbjährlichen Umfrage des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB) unter fünf seiner großen Mitgliedsinstitute.

Auf Sicht eines halben Jahres sollte der Dax nach Meinung von Helaba, Dekabank und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) etwas höher liegen als jetzt. Die BayernLB und die NordLB rechnen mit einem Dax-Niveau in etwa auf dem aktuellen Stand.

Die schlechte Nachricht: Niemand glaubt, dass der Leitindex auf Sicht von einem halben oder auch einem Jahr an seine richtig guten Zeiten anknüpft und ein neues Allzeithoch markiert. Die Helaba ist hier noch am optimistischsten: Sie sieht den Dax in zwölf Monaten bei 16.200 Punkten.

